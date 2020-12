Delfina Guzmán participó en obra vía Zoom: “Una no puede negarse si están cerrando todos los teatros”

A sus 92 años y en el contexto de la pandemia del Covid-19, Delfina Guzmán incursionó en el teatro vía Zoom, al igual que muchos de sus colegas que han utilizado este tipo de plataformas tras la suspensión de los eventos masivos.

Primero fue en octubre con Aliento, que alcanzó a tener algunas funciones presenciales antes del estallido social. Más tarde, se estrenó en formato digital. Ahora, en conjunto con la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación de AIEP, la mítica actriz participó en la obra Click y llega, escrita por Flavia Radrigán y dirigida por Karim Lela.

El argumento gira en torno a una madre que realiza compras compulsivas a través de internet, aun cuando sus hijos le quitaron las tarjetas de crédito.

“Los autores siempre sacan hechos más o menos interesantes, diferentes, y a mí siempre me pasan todas estas cosas”, contó Guzmán en entrevista con LUN. “Y así es con lo de mis hijos que me quitaron las tarjetas, es que yo de siempre he sido muy buena para botar la plata. Encuentro que la plata se hizo nada más que para gastarla. No existe ningún ataúd donde te metan con muebles y joyas.

Consultada sobre si le gusta actuar en este formato, la actriz señaló que “no es que me entusiasme mucho, pero por otro lado una no puede negarse si están cerrando todos los teatros, no puedo ponerme en contra de la búsqueda de otras formas para entregar los contenidos culturales que tenemos”.

De todos modos, afirmó que “encontrarme con mis compañeros de trabajo con una cámara encima para hablarles, sentirlos, reírme me dejó muy vacía… Igual lo pasé bien, una siente los latidos del teatro de muchos años. Cuando una dice los parlamentos hay un modus operandi que me trae recuerdos, emociones”.