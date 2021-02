“Estar en contra de todo eso es de tontón nomás”: actriz Delfina Guzmán y su determinante opinión sobre quienes se rehúsan a vacunarse

Este miércoles comenzó el proceso masivo de vacunación contra el Covid-19 que contempla, en su etapa inicial, a los trabajadores de la salud y a las personas mayores de 90 años.

Una de las primeras en vacunarse fue la actriz Delfina Guzmán, de 92 años, quien asistió a un centro habilitado para el proceso esta mañana.

La actriz fue consultada sobre su opinión sobre quienes no quieren a vacunarse, a lo que la intérprete respondió de forma determinante. “Tontones los que dudan de todos los experimentos científicos, trabajo y organización que hay detrás de la vacuna. Estar (en) contra (de) todo eso es de tontón nomás”, citó a la actriz en su cuenta de Twitter la periodista Andrea Pino.

Guzmán sustentó su opinión en cómo la pandemia ha golpeado duramente al rubro del teatro y las artes escénicas.

“Mi familia y el teatro es lo más importante para mí y no poder hacer las dos cosas o una a medias es lo que más me ha afectado. No poder ver a mi gente todo el rato”, expresó Delfina en dicha conversación.

Hay que señalar que la vacuna que se está aplicando en este proceso es el desarrollado por el laboratorio chino Sinovac, el que fue aprobado para su uso de emergencia por el Instituto de Salud Pública (ISP) el pasado 20 de enero.