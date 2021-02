Premios Caleuche: Natalia Valdebenito reveló el gran cambio que tendrá la entrega de estos galardones

Cada vez queda menos para la nueva edición de los Premios Caleuche, iniciativa que busca reconocer a los actores y las actrices más destacados de la temporada. De manera inédita, la ceremonia se adaptará a las medidas sanitarias y se realizará de manera completamente online.

Natalia Valdebenito será la encargada de conducir la premiación y reveló a Ciudadano ADN que ya grabó el evento “sola con Cristián Galaz y su equipo”. La gracia es que “no se revela a los ganadores ni nada, porque es algo que yo también me voy a enterar esa misma noche, lo cual me parece entretenido porque yo decía ‘y quién ganó’ y no me contaban”.

Además se refirió a los detalles de la grabación: “Lo hicimos desde la casa de Chile Actores y entonces la gente va a poder conocer de donde se hace este trabajo de visualización, del trabajo de cada uno de nosotres, de los actores y actrices en lo audiovisual”.

De esta manera, reveló que “los ganadores y ganadoras se enteraron en el mismo momento que ganaron, así que van a ver las caras de impresión, la emoción real“. Agregando que trató de “hacerlo de la manera más entretenida posible, y yo sé que mis compañeros, dentro de lo que nos tocó a cada uno, tratamos de ponerle el máximo color para que pasemos una buena noche”.

A la hora de realizar la grabación, Valdebenito fue víctima del “síndrome de la cabaña”, algo muy típico en este contexto de la pandemia: “La verdad es que me sentía sucia, quería llegar a bañarme“.

Un show con necesidad de feedback

Durante la entrevista, la comediante también se refirió a las razones de por qué no ha hecho un evento virtual, explicando que “admiro mucho a mis compañeros que se lanzaron con todo a hacer un show online, así sin preguntárselo. Yo sí me lo pregunté y para mí es super importante la calidad de lo que uno muestra, creo que por mucho que le ponga color, igual estoy en el living de mi casa“.

Además de que “el feedback, especialmente en la comedia es muy importante, uno sabe cómo va la cosa“. Sumando que es necesario debido a que ella va “captando y sintiendo lo que pasa, y eso es lo más extraño, ese acercamiento con el público donde uno puede interpretar para qué lado quieren que una se vuelva loca”.

Los Premios Caleuche se transmitirán el sábado 6 de febrero a través de radio ADN y CNN.