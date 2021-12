María José Moya, patinadora de velocidad: “Santiago 2023 marcará un antes y un después en el deporte chileno”

María José Moya estuvo en el programa “Mujeres al Deporte” de este domingo 26 de diciembre, conversando con Macarena Miranda.

La deportista premiada durante la semana por el Círculo de Periodistas Deportivos y el Ministerio del Deporte repasó su 2021 y también su carrera. Y proyectó lo que viene.

“Fue un cierre de año grandioso, pues este 2021 fue muy bueno en lo deportivo, familiar y personal. Por eso estoy muy feliz”, señaló la deportista, quien suma más de dos décadas en su actividad y ha sido campeona mundial.

“Los reconocimientos que recibí son excelentes… La pandemia de coronavirus ha hecho que los dos últimos años han sido inciertos, como para todos”.

“Han sido como estar en una montaña rusa, con muchas emociones, y la verdad es que estamos ansiosos de volver a las competencias internacionales”.

María José Moya y el rol de madre

La deportista recordó que “en 2019 gané la medalla de oro panamericana en los Juegos de Lima, para los que hice una preparación especial de dos meses y medio en el extranjero, lejos de mi hija Giuliette, quien se quedó en Chile con mi familia”.

“En 2020 todo se suspendió y en noviembre de 2021 se hizo el Mundial en Colombia”.

Respecto de su doble condición de madre y deportista de alto rendimiento, María José Moya señaló que “es posible compatibilizar ambos aspectos. Para los Juegos Panamericanos me preparé en Colombia y tuve que dejar a mi hija de un año y medio…”.

“Fue algo muy duro en lo emocional, aunque estaba con mi objetivo claro junto a mis entrenadores: la mera era la medalla de oro panamericana sí o sí, que era lo que me faltaba”.

La corredora en patines reconoció que “mi desempeño y preparación cambiaron en un cien por ciento desde que soy madre, pero lo bueno es que mi familia me ayuda con Giuliette”.

“Mi hermana está cien por ciento presente y por eso he podido seguir en mi deporte… Cuando salgo, mi familia se queda con mi bebé”.

“Lo bueno es que la Beca Proddar (el sistema de aportes mensuales de dinero a los deportistas de alto rendimiento y sus técnicos por haber obtenido logros a nivel internacional) fue cambiada e incorporó a la maternidad”.

Debido a lo anterior, ahora las deportistas madres cuentan con un posnatal de un año con 84 días, y luego de ese periodo tienen un campeonato para seguir en el sistema.

“También fueron incorporadas las enfermedades alimenticias de los bebés y el posparto, lo que es maravilloso…”.

“Se ha ido avanzando mucho en el apoyo al deporte femenino y las brechas son más cortas con los hombres, pero hay que seguir trabajando. Por ejemplo, en el fútbol hay muchas diferencias, lo que no se da con quienes estamos bajo el reglamento Proddar”, explicó María José Moya.

Espectativas para Santiago 2023

Para 2022, la patinadora de velocidad tiene varias competencias: los World Games, los Sudamericanos, el Mundial y los Juegos Bolivarianos.

Y además en el mediano plazo aguarda que se concrete un sueño: que el patín carrera sea deporte olímpico.

“Esperamos que sea presentado de nuevo en París 2024 para que ojalá estén en los de Los Angeles 2028. La fe no se pierde”.

Respecto de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, de los que ADN es la “Radio Oficial”, María José Moya es muy optimista.

“Todas las competencias y concentraciones apuntan a los Panamericanos de dos años más”.

“Será un privilegio tenerlos por primera vez en Chile y ojalá que lo que quede en infraestructura y motivación sea aprovechado”.

“Creo que Santiago 2023 marcará un antes y un después en el deporte chileno, como pasó con los Juegos Odesur de 2014”.

“Lo mejor será tener a la gente unida, por lo que espero que el público vaya a los estadios para conocer otros deportes”.

Debido a la pandemia de coronavirus, ha habido estragos en el desarrollo de algunas categorías en el patín carrera, y muchos niños no han podido practicar.

“Pero uno siempre sueña con que el recambio se dé, para que los que vengan mejoren los logros anteriores. Y algo de eso vimos en los recientes Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, en Colombia”.

María José Moya protagonizó algunos capítulos de un programa llamado “Seamos Campeones”, un espacio disponible ahora en Youtube para fomentar la actividad física en medio de los encierros producto de la pandemia.

“Fue muy bonito ayudar un poco al desarrollo del deporte en los niños en pandemia, para que se movieran aprovechando lo que hay en las casas”.

“Creo que a muchas familias les gustó esta iniciativa, pues me escribieron. Eso te motiva para seguir adelante”.

“Me proyecto como entrenadora luego del retiro, pues no me puedo ir sin enseñar lo que aprendí. Hay interés por este deporte y proyectos para tener más patinódromos. Me encantaría compartir mis conocimientos”.

Una petición al Presidente electo

Finalmente, al Presidente electo Gabriel Boric, María José Moya le diría lo siguiente.

“Necesitamos políticas deportivas y apoyo. Se nos han venido entregando, pero se requiere de más, pues afuera competimos contra potencias que tienen el doble de recursos, y por eso siempre estamos al debe”.

“Santiago 2023 será fundamental para ver los cambios en el deporte chileno, pues en esas competencias aparecen los referentes que ayudan a que los niños se motiven y hagan una actividad física, lo que les aleja de la delincuencia y la drogadicción y hace una sociedad más sana,

“Ya en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en los recientes Panamericanos Juveniles 2019 quedó demostrado que podemos lograr buenos resultados, y eso hay que fomentarlo”, cerró la destacada deportista.