Santiago 2023 y su futuro tras la elección presidencial: “Creemos que se va a mantener el apoyo del gobierno que salga”

El desarrollo y proyecciones en torno a la segunda vuelta de la elección presidencial tiene también repercusiones en torno a uno de los eventos deportivos más importantes que ha organizado el país en su historia: los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Por lo mismo, quien resulte electo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast será el que tendrá que inaugurar el evento programado para octubre del 2023. Por lo mismo, las autoridades deportivas del país confían en el respaldo del próximo mandatario.

“En su minuto, los siete candidatos manifestaron en sus programas deportivos que iban a mantener el compromiso que tiene el Estado chileno con Panam Sports, es un contrato. Cuando estaba la presidenta Bachelet se postuló a ser sede y los candidatos estuvieron de acuerdo en fortalecer Santiago 2023. No me da lo mismo, pero me quedo tranquilo porque creo que se va a mantener el apoyo del gobierno que salga“, comentó el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, respecto a la elección presidencial.

En Panam Sports esperan colaborar con el ganador de la elección presidencial para Santiago 2023

Neven Ilic, ex presidente del COCh y hoy mandamás de Panam Sports, entidad encargada de gestionar el deporte panamericano, confía en el buen trabajo con quien resulte electo este domingo en la segunda vuelta presidencial.

“No nos preocupa pero una vez que se definan las autoridades será importante sentarse con ellas y entender cuál es su plan de trabajo, su compromiso con los Panamericanos y sentarnos a ayudar“, expresó.

“Los países no deben estar solos en estas instancias, tenemos el deber de ofrecer la ayuda. Sé por experiencia que cuando entra un gobierno nuevo las cosas se demoran en echarse a andar, pero cuando ya sepamos qué autoridades comandarán el país tendremos que ponernos a disposición para lo que sea necesario“, afirmó de cara al futuro del megaevento que esta semana tuvo un hito importante con la instalación de la primera piedra de la Villa Panamericana.