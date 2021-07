Simone Biles no competirá en la final individual all-around de los JJOO de Tokio

La gimnasia de los Juegos Olímpicos pierde a una de sus máximas figuras en otra prueba. La deportista estadounidense Simone Biles no competirá en las final individual del evento all-around. La estadounidense ya se había descartado de la final por equipos en el torneo japonés.

La federación de gimnasia de Estados Unidos hizo el anunció en sus redes. El comunicado expresa que “después de una evaluación médica adicional, Simone Biles se ha retirado de la competencia final individual”. La entidad aseguró que “apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone”.

El texto de USA GYM agregó que “aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar”. La federación recalcó que “su coraje muestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos”. El anuncio implica que Biles no podrá defender dos preseas doradas que obtuvo en Río de Janeiro 2016.

Su lugar en la final será de Jade Carey, luego de no poder calificar porque era la 3° estadounidense detrás de Biles y Sunisa Lee, y las reglas limitan a dos atletas por país en una final. La organización aseveró que la estrella será evaluada antes de decidir si participará en los eventos individuales de la otra semana.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o

