Simone Biles vuelve a la pelea por medallas: anuncian que estará en la final de la barra

La accidentada participación de la gimnasta estadounidense Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrá un último capítulo.

Es que la deportista de 24 años participará en la final de la competencia de la barra de equilibrios.

Esa prueba cierra este martes 3 de agosto la competencia femenina de gimnasia artística.

Así, la gimnasta parece que no quiere despedirse de estos JJ.OO. con la imagen del retiro en varias pruebas aduciendo trastornos mentales.

Este lunes, la Asociación de Gimnasia de Estados Unidos, USAG, anunció que la deportista competirá en el quinto y último evento de medallas individuales de gimnasia.

“Estamos muy emocionados de confirmar que verán a dos atletas estadounidenses en la final de la viga de equilibrio mañana: ¡Suni Lee Y Simone Biles! No puedo esperar para verlas a los dos”, dijo la USAG en Twitter.

— USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021