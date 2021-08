Tokio 2020: Simone Biles tampoco estará en la final de suelo de la gimnasia artística

Durante la noche de este sábado se confirmó que Simone Biles tampoco participará en la final de suelo en la competencia por aparatos, en la gimnasia rítmica de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La decisión se dio a conocer luego que la deportista de 24 años también renunciara a participar en las finales de barras asimétricas y salto.

“Simone se ha retirado de la final del evento por el piso y tomará una decisión sobre la viga a finales de esta semana. De cualquier manera, todos estamos contigo, Simone”, señaló la cuenta oficial de USA Gymnastics, esto es, la Federación de Gimnasia del país norteamericano.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone.

