Presidente Boric: “Lollapalooza no es mi estilo. Me encantaría ir a Metallica”

Este lunes, el Presidente de la República Gabriel Boric conversó con las 10 radios de Ibero Americana Radio Chile (ADN, Futuro, Concierto, Imagina, Pudahuel, Activa, Rock & Pop, FM Dos, Corazón y Los 40) sobre el trabajo que realizará a contar de esta jornada.

El Mandatario fue consultado por importantes temas como el estado de excepción en el norte y sur del país, la crisis hídrica, seguridad social, entre otras. Pero también se le preguntó por el presente de su equipo, la Universidad Católica, y tuvo un espacio para hablar de música.

Respecto a la realización del evento Lollapalooza, el Presidente Boric indicó que si bien se alegra de que se pueda llevar a cabo, a él no le gusta. “Sabes que nunca me ha gustado en particular Lollapalooza. Me alegra mucho que se realice y le hemos dicho a los trabajadores de la cultura que van a contar con nuestro apoyo para que los espectáculos puedan volver”, señaló.

No obstante, el Mandatario reveló que le encanta Metallica y que le gustaría asistir a su presentación en nuestro país programada para este 27 de abril. “Lollapalooza no es mi estilo, y me encantaría ir a Metallica, pero la veo complicada”, agregó el Presidente Boric.