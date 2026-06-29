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Chelsea arremete contra su ex DT tras convertirse en el nuevo entrenador del Manchester City: duro comunicado

El italiano Enzo Maresca reemplazará a Pep Guardiola en la banca del City. La noticia provocó una fuerte reacción por parte del Chelsea.

Daniel Ramírez

@ManCity

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Manchester City anunció este lunes al italiano Enzo Maresca como su nuevo DT hasta 2029, poniendo fin a las especulaciones sobre el sucesor de Pep Guardiola.

Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado por la dura reacción del Chelsea, exclub de Maresca, quien renunció a la banca de los “Blues” en diciembre de 2025.

A través de un comunicado oficial, el cuadro londinense aseguró que la renuncia del italiano estuvo directamente relacionada con su intención de convertirse en el reemplazante de Guardiola en el Manchester City.

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“En otoño del año pasado, nuestro exentrenador (Maresca) nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada. Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir”, parte el comunicado que publicó Chelsea este lunes.

“En diciembre de 2025, nuestro entrenador dimitió inesperada y abruptamente. Obviamente, nos sentimos decepcionados, ya que creíamos que su mente y su corazón estaban puestos en otro club y en otra oportunidad, a pesar de haber llegado al Chelsea el año anterior”, agregaron los “Blues”.

Por último, Chelsea informó que tanto Manchester City como Enzo Maresca aceptaron pagar una indemnización, entendiendo que el técnico italiano renunció al club londinense para reemplazar a Guardiola en la banca del City.

“En estas circunstancias, y en aras del respeto mutuo entre los clubes, se ha llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una indemnización. También se ha llegado a un acuerdo confidencial con el exentrenador, quien también pagará una indemnización”, concluyó el club.

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