Este lunes 14 de marzo, desde las 8:20 horas, el Presidente de la República Gabriel Boric conversa con los periodistas Mauricio Hoffman (ADN) y Constanza Santa María (Concierto) tras asumir en el cargo el pasado viernes.

Esta entrevista será transmitida en conjunto por las 10 radios de Ibero Americana Radio Chile: ADN, Futuro, Concierto, Imagina, Pudahuel, Activa, Rock & Pop, FM Dos, Corazón y Los 40, a través de sus diales y sus respectivos sitios web.

Luego de su asunción, el Mandatario ha participado en una serie de actividades, como una ceremonia con los Pueblos Originarios y la “Solemne Oración Ecuménica” realizada en la Catedral de Santiago, ambas durante el pasado sábado.

En tanto, la jornada del domingo se vio marcada por un acto cultural en La Pintana, donde el Presidente Gabriel Boric compartió con vecinos y vecinas de la comuna. En la oportunidad, el Mandatario lanzó una fuerte crítica al acto ecuménico realizado en la Catedral, luego de que Ricardo Ezzati participara en este evento.

““Hay algo que me molestó ayer en la catedral, me molestó ver al señor Ezzati. Gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes (…) no lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando”, afirmó.

La entrevista al Presidente de la República Gabriel Boric la podrás escuchar a través de los diales y sitios web de las 10 radios de Ibero Americana Radio Chile.