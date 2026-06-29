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PREVIA. ¡Partidazo en Dallas! Paraguay desafía el poderío de Alemania por la ronda de 16vos del Mundial 2026

El duelo arranca a las 16:30 horas de nuestro país y lo podrás escuchar en directo junto al equipo de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Alemania y Paraguay chocan por los 16vos de final del Mundial 2026 | Getty Images

Alemania y Paraguay chocan por los 16vos de final del Mundial 2026 | Getty Images

Se viene un partidazo en Norteamérica. Alemania y Paraguay se ven las caras este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Boston.

El ganador sacará pasajes directos a los octavos de final y esperar por el ganador de la llave entre Francia y Suecia. Aquí tienes el panorama completo de cómo llegan ambos equipos y dónde seguirlo en Chile.

Caminos opuestos hacia los Playoffs

Alemania arrancó de forma demoledora con una goleada histórica por 7-1 ante Curazao y un sólido triunfo 2-1 frente a Costa de Marfil, asegurando su clasificación anticipada.

Sin embargo, llegan con sed de revancha tras una inesperada caída 2-1 ante Ecuador en el cierre de la fase grupal. Pese a ese tropiezo, los germanos saltan a la cancha como los claros favoritos.

Paraguay sufrió bastante más para meterse en esta instancia. Tuvieron un debut muy amargo cayendo 4-1 contra Estados Unidos, pero lograron recomponerse a tiempo: vencieron por la cuenta mínima (1-0) a Turquía y amarraron un valioso empate sin goles ante Australia.

Avanzaron con las garras como uno de los mejores terceros y buscan dar el gran golpe planetario.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alemania y Paraguay en el Mundial 2026?

El encuentro, corresponde a 16vos de final, y se disputa este lunes 29 de junio a partir de las 16:30 horas de Chile.

El duelo entre Alemania y Paraguay se juega en el Gillette Stadium de Boston.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Alemania y Paraguay?

El partido será transmitido por televisión a través de Chilevisión y DirecTV, señal disponible solo para clientes del cableoperador. Además, podrán verse vía streaming mediante las plataformas de pago DGO y MiCHV y Paramount+.

Lunes 29 de junio

  • 16:30 hrs | Alemania vs. Paraguay | Estadio Boston

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