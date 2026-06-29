PREVIA. ¡Partidazo en Dallas! Paraguay desafía el poderío de Alemania por la ronda de 16vos del Mundial 2026
El duelo arranca a las 16:30 horas de nuestro país y lo podrás escuchar en directo junto al equipo de ADN Deportes.
Se viene un partidazo en Norteamérica. Alemania y Paraguay se ven las caras este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Boston.
El ganador sacará pasajes directos a los octavos de final y esperar por el ganador de la llave entre Francia y Suecia. Aquí tienes el panorama completo de cómo llegan ambos equipos y dónde seguirlo en Chile.
Caminos opuestos hacia los Playoffs
Alemania arrancó de forma demoledora con una goleada histórica por 7-1 ante Curazao y un sólido triunfo 2-1 frente a Costa de Marfil, asegurando su clasificación anticipada.
Sin embargo, llegan con sed de revancha tras una inesperada caída 2-1 ante Ecuador en el cierre de la fase grupal. Pese a ese tropiezo, los germanos saltan a la cancha como los claros favoritos.
Paraguay sufrió bastante más para meterse en esta instancia. Tuvieron un debut muy amargo cayendo 4-1 contra Estados Unidos, pero lograron recomponerse a tiempo: vencieron por la cuenta mínima (1-0) a Turquía y amarraron un valioso empate sin goles ante Australia.
Avanzaron con las garras como uno de los mejores terceros y buscan dar el gran golpe planetario.
¿Cuándo y a qué hora juegan Alemania y Paraguay en el Mundial 2026?
El encuentro, corresponde a 16vos de final, y se disputa este lunes 29 de junio a partir de las 16:30 horas de Chile.
El duelo entre Alemania y Paraguay se juega en el Gillette Stadium de Boston.
¿Dónde y cómo ver en vivo el Alemania y Paraguay?
El partido será transmitido por televisión a través de Chilevisión y DirecTV, señal disponible solo para clientes del cableoperador. Además, podrán verse vía streaming mediante las plataformas de pago DGO y MiCHV y Paramount+.
Lunes 29 de junio
- 16:30 hrs | Alemania vs. Paraguay | Estadio Boston
Goles:
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