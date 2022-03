Presidente Boric confirmó que existe “una probabilidad cierta de que tenga que haber racionamiento de agua en la Región Metropolitana”

Durante esta jornada, el Presidente de la República Gabriel Boric conversó con las 10 radios de Ibero Americana Radio Chile (ADN, Futuro, Concierto, Imagina, Pudahuel, Activa, Rock & Pop, FM Dos, Corazón y Los 40) sobre sus proyecciones para lo que viene en el país.

Uno de los temas que trató en esta entrevista fue el de la crisis hídrica, confirmando que hay una posibilidad de que en la Región Metropolitana haya racionamiento de agua. “Existe una probabilidad cierta de que tenga que haber racionamiento de agua en la Región Metropolitana en la segunda mitad del segundo semestre. Eso es algo que me advirtió el ex Presidente Piñera”, señaló.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto no sea necesario. Nosotros no le haremos el quite a los problemas“, agregó el Mandatario.

Estado de excepción

Por otro lado, el Presidente Boric se refirió a la determinación de no renovar el estado de emergencia en el Wallmapu. Al respecto, la máxima autoridad del país sostuvo que la ministra del Interior, Izkia Siches, viajará este lunes a La Araucanía. “Nuestra ministra del Interior, Izkia Siches, parte hoy mismo a La Araucanía para abordar, donde las papas queman, el conflicto que tenemos entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche“, indicó.

“Acá no bastan los simbolismos, no bastan los anuncios. Tenemos que trabajar y la gente nos va a juzgar“, manifestó, añadiendo que “luego de la visita de la ministra Siches al sur, vamos a poder hacer anuncios concretos sobre las medidas que vamos a tomar en distintas zonas”.

Asimismo, durante la entrevista con ADN, Gabriel Boric confirmó que extenderán el estado de excepción en el norte del país. “Hemos decidido solicitar una prórroga del estado de excepción en la zona fronteriza del norte“, aseguró.

Símbolos patrios

El Presidente Gabriel Boric también abordó el tema de los símbolos patrios, afirmando que estos se deben recuperar “sin perjuicio de entender las particularidades de cada pueblo. Por eso yo prometí por el pueblo y los pueblos de Chile”.

“El error que ha cometido muchas veces la izquierda es despreciar los símbolos nacionales y entregárselos a los sectores conservadores. Los símbolos nacionales, la bandera, el himno son de todos los chilenos y chilenas”, aseveró.

Finalmente, y respecto al comité político que se desarrollará esta mañana entre sus ministros, el Presidente Boric indicó que se tratarán temas como la elección para las seremías, cargos en el que “hay que hacer chequeo de más de 3 mil nombres”.