Compatriota saca aplausos por creación tras terremoto en Venezuela: “Los chilenos son los más inteligentes, preparados y serios”

Las cifras siguen creciendo con el pasar de las horas: el doble terremoto de la semana pasada en Venezuela ha dejado al menos 1.450 muertos, más de 3.150 personas heridas y fuertes réplicas en ciudades.

De hecho, de momento se viven horas críticas para encontrar a los sobrevivientes entre los escombros. Las labores de búsqueda se han dividido entre equipos de rescate especializados y vecinos que intentan encontrar a sus seres queridos.

En medio de la emergencia, un chileno se puso manos a la obra y subió una plataforma para teléfonos móviles y computadores en la que se puede desplegar información sobre otras situaciones claves en la emergencia en el país caribeño.

Un par de ejemplos: Es posible reportar personas desaparecidas, ubicar centros de acopio o hacer solicitudes específicas como necesidad de medicamentos o de rescate en el territorio extranjero.

“Ya tenemos gente que está usándola, pero necesitamos más, necesitamos que esto se difunda. Aguantamos a 100 mil personas (en la plataforma), entonces podemos tener más”, explicó Pascual (@pas_scu en Instagram) en redes sociales.

Precisamente ha sido en su perfil de IG donde hoy se difunden los detalles del funcionamiento de la plataforma online. No es necesario instalar nada en el teléfono y para entrar se puede pinchar aquí.

Un buen número de venezolanos valoraron y aplaudieron la iniciativa. “Los chilenos son los más inteligentes, preparados, profesionales, serios y técnicos de Sudamérica, por lejos”, opinó una voz.

“Este es el Chile que nosotros conocemos” y “Gracias amigos chilenos de buen corazón”, fueron parte de los comentarios.