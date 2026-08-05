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La confianza de Gago para el refuerzo que ilusiona a la U: “Vamos a intentar llevarlo a su mejor nivel”

“Es un futbolista que considero tiene muchas condiciones para seguir creciendo”, dijo el entrenador sobre Gonzalo Reyna.

Javier Catalán

Foto: @udechile

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En un partido de ritmo bajo, en el que la Universidad de Chile no se jugaba mucho, los azules vencieron por la cuenta mínima a Unión San Felipe y se clasificaron a los octavos de final de Copa Chile como punteros de grupo.

En la conferencia de prensa tras el partido, Fernando Gago valoró seguir con la racha triunfal y se refirió a las incorporaciones en el mercado de fichajes.

El partido se dio como esperábamos. Necesitábamos más gente en ofensiva para intentar generar esos espacios, porque sabíamos que iba a ser difíciles encontrarlos. En líneas generales es un buen partido, sabiendo también el contexto del pasto sintético”, señaló de entrada el entrenador argentino.

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Acerca del debut de Diego Cofré con la camiseta de la U, comentó: “Muy contento por él, venía entrenando bien esta semana y se dio la oportunidad de que tenga minutos”.

Uno que acompaño al equipo fue Tobías Reinhart, quien fue presentado ayer como nuevo refuerzo. “Es un jugador muy interesante, venimos llevando en análisis hace mucho tiempo. Nos puede dar todo lo que es pasar la pelota, ser agresivo, llegar al remate. Es un jugador que me interesó mucho en lo que hemos ido viendo. Intentaremos que la adaptación sea lo más rápido posible”, dijo el “Pintita” sobre la incorporación del volante trasandino.

Además, felicitó lo hecho por Gonzalo Reyna en su segunda presentación en cancha. “Muy bien, él está todavía en proceso de adaptación. Es un club nuevo, un nuevo país; hay que ponerlo bien desde lo físico y eso es lo que vamos a tratar de lograr. Vamos a intentar llevarlo a su mejor nivel, independientemente de los minuto, pero es un futbolista que considero tiene muchas condiciones para seguir creciendo”, sentenció Fernando Gago.

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