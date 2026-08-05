Piden cadena perpetua: Justicia declara culpable al “violador de la imprenta” por ocho delitos sexuales contra mujeres sordas

El Tribunal Oral en lo Penal declaró este miércoles culpable a José Pablo Peñafiel, conocido como el “violador de la imprenta”, por ocho delitos de violación y abuso sexual cometidos contra ocho mujeres sordas.

El acusado permanece en prisión preventiva y la sentencia será dada a conocer el próximo 19 de agosto.

Durante el juicio se estableció que Peñafiel seleccionaba a sus víctimas entre jóvenes que participaban en una asociación de personas sordas, donde era un miembro activo.

Luego las invitaba a conocer la imprenta donde trabajaba, ubicada en Santiago Centro, lugar donde perpetraba las agresiones.

Solicitan cadena perpetua

El caso se conoció tras las denuncias de 13 mujeres no oyentes, quienes enfrentaron obstáculos para acceder a la justicia debido a la falta de intérpretes de lengua de señas al momento de presentar sus testimonios ante las autoridades.

La Fiscalía de Género solicitó que el condenado reciba la pena de presidio perpetuo simple, argumentando la gravedad y reiteración de los delitos, además del impacto causado en las víctimas.

En paralelo, Peñafiel continúa siendo investigado por la muerte de la profesora y activista sorda Camila Villavicencio, cuyo cuerpo fue hallado en octubre de 2022 en su domicilio. Esa causa sigue abierta y aún no ha sido formalizada.