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Amparo Noguera demanda al Banco de Chile tras sufrir estafa: los detalles de la millonaria indemnización que solicita

La actriz fue víctima de una estafa que ascendió a casi los $400 millones de pesos.

Nicolás Lara Córdova

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A finales de 2025, la actriz Amparo Noguera fue víctima de una millonaria estafa, caso que ha seguido su curso judicial luego de la detención de 11 personas presuntamente implicadas en los hechos.

En enero de este año, el Ministerio Público reiteró que se trataba de una banda dedicada a estafar a personas por altas sumas de dinero.

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Ahora, cerca de nueve meses después de los hechos, Amparo Noguera recurrió a la justicia civil y presentó una demanda en contra del Banco de Chile, entidad en la que mantenía los productos bancarios que fueron utilizados para concretar el fraude.

La acción judicial fue presentada ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, donde la actriz expuso las presuntas falencias en las que habría incurrido el banco y que, según sostiene, facilitaron una estafa que ascendió a casi $400 millones de pesos.

Millonaria indemnización superaría los $500 millones de pesos

La acción judicial presentada por Noguera surge luego de que Banco de Chile interpusiera una demanda en su contra ante el Juzgado de Policía Local de Providencia, acusándola de haber actuado con “dolo o culpa grave”. En esa presentación, la entidad sostuvo que la actriz “habría incumplido con sus deberes de cuidado” y que el banco “habría cumplido con todos sus deberes legales respecto de las operaciones bancarias reclamadas”.

En el escrito, Amparo Noguera detalló que, mientras se perpetraba el fraude, solicitó un crédito por $40 millones al banco. Además, se realizaron tres giros de “emergencia” por $93 millones, $106 millones y $150 millones, provenientes de fondos mutuos y ahorros.

A través de la demanda, la actriz solicita que se declaren nulos tanto los giros como el crédito, además de la rescisión de los actos jurídicos por “vicios del consentimiento” y una indemnización de $528 millones.

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