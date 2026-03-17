VIDEO. Tras propuesta de matrimonio de Matt Hunter a Carlita Inostroza: ex de la influencer le manda mensaje al cantante
En medio de una entrevista, el tiktoker se refirió al momento que vive su expareja.
Hace un par de semanas se dio a conocer que la influencer chilena Carlita Inostroza y el cantante estadounidense Matt Hunter darán un importante paso en su relación: se van a casar.
Fue el intérprete de “Mi Señorita” quien se arrodilló para pedirle matrimonio a la creadora de contenido, a lo que la influencer respondió con un rotundo sí, según publicó en sus redes sociales.
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De hecho, la pareja compartió una serie de registros del momento en que se comprometieron. “Ahora sí, mi marido”, publicó Inostroza en Instagram.
Ahora, a semanas del anuncio, Felipe Cabello, expareja de Carlita Inostroza, se pronunció al compromiso entre la influencer y el cantante.
El mensaje de Felipe Cabello a Matt Hunter
En entrevista con el comunicador urbano Cristián Abyss, Felipe Cabello expresó: “Feliz que ella haya surgido como persona y que ahora tenga una relación estable y que se hayan comprometido y sean bonita pareja, yo feliz”.
Sin embargo, sus dichos no quedaron ahí, ya que Cabello le envió un recado a Matt Hunter: “Saludos, Matt Hunter, invítenme a la boda”, dijo entre risas.
Tras ello, en tono de broma, dijo que si lo invitaran, diría: “¡Yo me opongo, yo me opongo!“.
“Ella (Carlita Inostroza) siempre decía que ‘yo voy a ser la más conocida de Chile, voy a ser la más famosa’, hasta que lo logró. Siempre tuvo esa idea de ser la más famosa de Chile y lo logró”, cerró el ex de la influencer.
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