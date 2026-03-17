;

VIDEO. Tras propuesta de matrimonio de Matt Hunter a Carlita Inostroza: ex de la influencer le manda mensaje al cantante

En medio de una entrevista, el tiktoker se refirió al momento que vive su expareja.

Sebastián Escares

Tras propuesta de matrimonio de Matt Hunter a Carlita Inostroza: ex de la influencer le manda mensaje al cantante

Hace un par de semanas se dio a conocer que la influencer chilena Carlita Inostroza y el cantante estadounidense Matt Hunter darán un importante paso en su relación: se van a casar.

Fue el intérprete de “Mi Señorita” quien se arrodilló para pedirle matrimonio a la creadora de contenido, a lo que la influencer respondió con un rotundo sí, según publicó en sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

De hecho, la pareja compartió una serie de registros del momento en que se comprometieron. “Ahora sí, mi marido”, publicó Inostroza en Instagram.

Ahora, a semanas del anuncio, Felipe Cabello, expareja de Carlita Inostroza, se pronunció al compromiso entre la influencer y el cantante.

El mensaje de Felipe Cabello a Matt Hunter

En entrevista con el comunicador urbano Cristián Abyss, Felipe Cabello expresó: “Feliz que ella haya surgido como persona y que ahora tenga una relación estable y que se hayan comprometido y sean bonita pareja, yo feliz”.

Sin embargo, sus dichos no quedaron ahí, ya que Cabello le envió un recado a Matt Hunter: “Saludos, Matt Hunter, invítenme a la boda”, dijo entre risas.

Tras ello, en tono de broma, dijo que si lo invitaran, diría: “¡Yo me opongo, yo me opongo!“.

“Ella (Carlita Inostroza) siempre decía que ‘yo voy a ser la más conocida de Chile, voy a ser la más famosa’, hasta que lo logró. Siempre tuvo esa idea de ser la más famosa de Chile y lo logró”, cerró el ex de la influencer.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad