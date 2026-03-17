Tras propuesta de matrimonio de Matt Hunter a Carlita Inostroza: ex de la influencer le manda mensaje al cantante

Hace un par de semanas se dio a conocer que la influencer chilena Carlita Inostroza y el cantante estadounidense Matt Hunter darán un importante paso en su relación: se van a casar.

Fue el intérprete de “Mi Señorita” quien se arrodilló para pedirle matrimonio a la creadora de contenido, a lo que la influencer respondió con un rotundo sí, según publicó en sus redes sociales.

De hecho, la pareja compartió una serie de registros del momento en que se comprometieron. “Ahora sí, mi marido”, publicó Inostroza en Instagram.

Ahora, a semanas del anuncio, Felipe Cabello, expareja de Carlita Inostroza, se pronunció al compromiso entre la influencer y el cantante.

El mensaje de Felipe Cabello a Matt Hunter

En entrevista con el comunicador urbano Cristián Abyss, Felipe Cabello expresó: “Feliz que ella haya surgido como persona y que ahora tenga una relación estable y que se hayan comprometido y sean bonita pareja, yo feliz”.

Sin embargo, sus dichos no quedaron ahí, ya que Cabello le envió un recado a Matt Hunter: “Saludos, Matt Hunter, invítenme a la boda”, dijo entre risas.

Tras ello, en tono de broma, dijo que si lo invitaran, diría: “¡Yo me opongo, yo me opongo!“.

“Ella (Carlita Inostroza) siempre decía que ‘yo voy a ser la más conocida de Chile, voy a ser la más famosa’, hasta que lo logró. Siempre tuvo esa idea de ser la más famosa de Chile y lo logró”, cerró el ex de la influencer.