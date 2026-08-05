Conocido actor revela haberse visto envuelto en un triángulo amoroso: “Esconder algo así no es tan fácil”

Este miércoles, un conocido actor de la televisión chilena dio a conocer una inédita anécdota personal a pocos días del estreno de la nueva teleserie en la que participará.

Se trata de Diego Muñoz, quien en conversación con Lima Limón entregó detalles de su papel en Prohibida Obsesión, la nueva producción de Mega que protagonizará junto a Sigrid Alegría.

Durante la entrevista, el actor reveló que en una etapa de su vida se vio envuelto en un triángulo amoroso con dos mujeres.

“Cuando tuve un rollo de estar con dos mujeres, afortunadamente no me quedó una cag... tan grande como la que le va a quedar a Luciano”, comentó, haciendo alusión a su personaje en la nueva teleserie.

“A mí me pasó que fue con el tiempo. El tiempo hizo que la relación que no debía seguir, no siguiera”, agregó.

Muñoz reconoció que, con el paso del tiempo, el triángulo amoroso terminó por descubrirse y la situación quedó al descubierto.

“Igual se supo, quedó la cag..., como siempre pasa. Esconder algo así no es tan fácil”, relató.

“A mí me pasó hace muchísimos años, pero también me ha servido para echar mano a esos recuerdos, revivir esos momentos, ese peligro y lo terrible que es vivir con la mentira”, cerró.