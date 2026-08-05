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Avanza el veto del Gobierno: Comisión de Hacienda aprueba frenar el “olvido financiero” y el pago a 30 días

El respaldo de la instancia legislativa se concretó con una votación de 10 votos a favor y 3 en contra.

Gonzalo Miranda

Ministro Jorge Quiroz

Ministro Jorge Quiroz / Oscar Guerra

En una sesión que se extendió por poco menos de dos horas, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles las tres observaciones supresivas presentadas por el Ejecutivo al proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa popularmente conocida como “Megarreforma”.

El respaldo de la instancia legislativa se concretó con una votación de 10 votos a favor y 3 en contra, superando así un hito clave en la etapa final de la tramitación antes de su eventual promulgación como ley.

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Los vetos impulsados por el Gobierno apuntan directamente a eliminar tres disposiciones que habían sido incorporadas en las etapas previas del debate legislativo.

La prohibición del cobro de intereses sobre intereses en deudas financieras, la norma que establecía caducidades o borrado de antecedentes comerciales negativos, y la exigencia legal del plazo máximo de pago a pequeñas y medianas empresas.

Tras el despacho favorable en la Comisión de Hacienda, el texto con los vetos ingresados por el Presidente de la República quedará a disposición del pleno de la Corporación.

Ahora, el cronograma fijado establece que la Sala de la Cámara de Diputados discutirá los vetos este próximo lunes, para luego dar paso a su votación decisiva en la Sala del Senado durante la jornada del martes. Con ello, la “Megarreforma” entrará en su recta final para quedar en condiciones de ser promulgada.

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