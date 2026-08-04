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PREVIA. Unión San Felipe vs U de Chile: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, online y en TV

Albirrojos y azules se enfrentan por la última fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026.

Daniel Ramírez

Unión San Felipe vs U de Chile: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, online y en TV

Unión San Felipe vs U de Chile: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, online y en TV / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Unión San Felipe y Universidad de Chile se verán las caras este miércoles 5 de agosto, por la última fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. Los azules están a un paso de ganar su zona y clasificar a los octavos de final, mientras que el “Uní Uní” también se ilusiona con avanzar a la siguiente ronda.

La U llega a este partido como líder absoluto del grupo con 10 puntos. Por su parte, el cuadro aconcagüino marcha en el tercer lugar con 7 unidades.

Unión La Calera figura en el segundo puesto con 8 puntos y amenaza el liderato del conjunto azul. Los “cementeros” cerrarán la fase de grupos contra Santiago Wanderers, que tiene 3 unidades y ya está eliminado del certamen.

En este contexto, Unión San Felipe recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera, duelo para el cual se autorizó un aforo de 4.500 personas.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Unión San Felipe y la U de Chile?

En TV, el partido será transmitido por el canal TNT Sports Premium y también estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Miércoles 5 de agosto

  • 18:00 horas | Unión San Felipe vs. Universidad de Chile | Estadio Nicolás Chahuán

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