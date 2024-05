Recientemente, se ha convertido en la envidia de miles mujeres, la reconocida tiktoker chilena Carla Inostroza, conocida en redes sociales como “La Carlita”. Esto tras anunciar su relación con el cantante estadounidense Matt Hunter. Una noticia que salió a la luz esta semana luego de que ambos se conocieran durante la grabación de un podcast.

En una entrevista con LUN, Carla comentó sobre su conexión con el artista. “Nunca fui fanática del tipo ir a verlo cantar, pero sí escuchaba su música y veía sus videos en YouTube”, explicó. Tras ello, expuso que la chispa entre ellos surgió rápidamente durante la grabación del programa sonoro ¿Dónde está el disturbio?, donde la química fue evidente.

“Llegó, nos saludó, superbuena onda, conectamos superbacán grabando el podcast, nos reímos. Yo sentí que me tiraba señales, pero pensé que solamente era coqueto nomás”, relató la tiktoker.

Cuándo ocurrió el flechazo de Cúpido

La relación entre ellos surgió después de una salida nocturna. “Yo al principio me lo tomé como algo que iba a pasar solo una vez, que era algo para la anécdota, algo que pasa una noche. Y bueno, pensé ‘yo estoy soltera y no estoy conociendo a nadie y él también me dijo que lo estaba’. Comenzamos a pinchar y no nos separamos más”, contó “La Carlita”.

“Cómo él es alguien superocupado, me fue demostrando de a poco que había un interés de conocerme más allá”, añadió.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Matt Hunter, conocido por su carrera musical, se encuentra en Chile debido a una reciente colaboración con Marcianeke. Y hace poco, La Carlita lo llevó a su casa en Quilicura, donde fue bien recibido por su familia. “Fue a comer a mi casa y mis papás lo amaron. Él es una persona supersencilla, se sintió supercómodo, amó al Balto (mi perro). Yo le estoy mostrando mi ambiente”, dijo.

“Igual me dio miedo, porque él vive en Miami, es un artista. Pero desde que lo conocí supe que no era una persona que juzga por dónde uno vive o lo que tiene”, complementó.

Tras ello, la influencer explicó qué tipo de relación tiene con el artista latino-estadounidense. “Estamos fluyendo con la situación. Nos llevamos súper bien, nos queremos harto”, afirmó.

Finalmente, acerca de qué pasará con su relación cuando Matt Hunter vuelva a Miami, Carla Inostroza expresó: “Solo hemos proyectado el seguir viéndonos para ver qué onda. Solo estamos disfrutando todo lo que está pasando. No le hemos puesto nombre a la relación, no hay expectativas, sino que fluimos al máximo con lo que está pasando”.

Matt Hunter alcanzó fama internacional a finales de la década de 2010, inicialmente como la voz de Diego en la serie Dora la Exploradora, y luego como cantante. Su popularidad creció con el éxito de su canción Mi señorita, y se presentó en la Teletón 2012, así como ante 10 mil personas en el Movistar Arena.