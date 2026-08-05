VIDEO. El golazo con que el Real Betis de Pellegrini venció al campeón de la Premier League en partido amistoso
El cuadro del “Ingeniero” se impuso al Arsenal en Irlanda.
Es temporada de partidos de pretemporada en Europa y uno de los más atractivos se disputó este miércoles en el Aviva Stadium de Dublin.
En dicho recinto midieron fuerzas el Real Betis de Manuel Pellegrini y el vigente campeón de la Premier League, el Arsenal.
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Los británicos, eso sí, aún no cuentan con todos aquellos jugadores que llegaron hasta las instancias finales del Mundial 2026, incluyendo a David Raya, Mikel Merino y Martin Zubimendi, flamantes campeones planetarios con España.
El Real Betis aprovechó todas aquellas bajas y terminó llevándose un triunfo 3-1 desde Irlanda.
Piero Hincapié anotó para los “Gunners”, mientras que Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa y Pablo Fornals convirtieron en el elenco hispano.
El mayor hito de la jornada fue el 2-1, parcial, obra del volante colombiano, que se lució con un espectacular remata desde fuera del área.
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