El golazo con que el Real Betis de Pellegrini venció al campeón de la Premier League en partido amistoso / Tyler Miller

Es temporada de partidos de pretemporada en Europa y uno de los más atractivos se disputó este miércoles en el Aviva Stadium de Dublin.

En dicho recinto midieron fuerzas el Real Betis de Manuel Pellegrini y el vigente campeón de la Premier League, el Arsenal.

Los británicos, eso sí, aún no cuentan con todos aquellos jugadores que llegaron hasta las instancias finales del Mundial 2026, incluyendo a David Raya, Mikel Merino y Martin Zubimendi, flamantes campeones planetarios con España.

El Real Betis aprovechó todas aquellas bajas y terminó llevándose un triunfo 3-1 desde Irlanda.

Piero Hincapié anotó para los “Gunners”, mientras que Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa y Pablo Fornals convirtieron en el elenco hispano.

El mayor hito de la jornada fue el 2-1, parcial, obra del volante colombiano, que se lució con un espectacular remata desde fuera del área.