;

Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Montreal: cuándo juega, horario y quién transmite por TV

El tenista nacional deberá enfrentarse con el polaco Hubert Hurkacz.

Carlos Madariaga

Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Montreal: cuándo juega, horario y quién transmite por TV

Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Montreal: cuándo juega, horario y quién transmite por TV / Instagram @tabilo97

Tras su positiva semana en Washington, Alejandro Tabilo competirá en el Masters 1000 de Montreal.

En el cemento canadiense, el número 1 de Chile entró directo a la segunda ronda al ser el vigésimo quinto cabeza de serie.

Revisa también:

ADN

Por lo mismo, recién hoy martes supo quien será su rival: se trata del polaco Hubert Hurkacz, 72 del ranking ATP, quien se impuso por 7/5, 4/6 y 6/2 al estadounidense Marcos Giron.

Quien fuera el pupilo de Nicolás Massú hasta marzo recién pasado se enfrentará por primera vez en su carrera a Alejandro Tabilo.

Este encuentro quedó agendado en el tercer turno del Court 9 este miércoles 5 de agosto, es decir, cerca de las 15:00 horas de Chile.

El choque de Alejandro Tabilo ante Hubert Hurkacz se podrá seguir por TV en la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad