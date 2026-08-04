Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Montreal: cuándo juega, horario y quién transmite por TV
El tenista nacional deberá enfrentarse con el polaco Hubert Hurkacz.
Tras su positiva semana en Washington, Alejandro Tabilo competirá en el Masters 1000 de Montreal.
En el cemento canadiense, el número 1 de Chile entró directo a la segunda ronda al ser el vigésimo quinto cabeza de serie.
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Por lo mismo, recién hoy martes supo quien será su rival: se trata del polaco Hubert Hurkacz, 72 del ranking ATP, quien se impuso por 7/5, 4/6 y 6/2 al estadounidense Marcos Giron.
Quien fuera el pupilo de Nicolás Massú hasta marzo recién pasado se enfrentará por primera vez en su carrera a Alejandro Tabilo.
Este encuentro quedó agendado en el tercer turno del Court 9 este miércoles 5 de agosto, es decir, cerca de las 15:00 horas de Chile.
El choque de Alejandro Tabilo ante Hubert Hurkacz se podrá seguir por TV en la señal de ESPN y la plataforma Disney+.
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