Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Montreal: cuándo juega, horario y quién transmite por TV / Instagram @tabilo97

Tras su positiva semana en Washington, Alejandro Tabilo competirá en el Masters 1000 de Montreal.

En el cemento canadiense, el número 1 de Chile entró directo a la segunda ronda al ser el vigésimo quinto cabeza de serie.

Por lo mismo, recién hoy martes supo quien será su rival: se trata del polaco Hubert Hurkacz, 72 del ranking ATP, quien se impuso por 7/5, 4/6 y 6/2 al estadounidense Marcos Giron.

Quien fuera el pupilo de Nicolás Massú hasta marzo recién pasado se enfrentará por primera vez en su carrera a Alejandro Tabilo.

Este encuentro quedó agendado en el tercer turno del Court 9 este miércoles 5 de agosto, es decir, cerca de las 15:00 horas de Chile.

El choque de Alejandro Tabilo ante Hubert Hurkacz se podrá seguir por TV en la señal de ESPN y la plataforma Disney+.