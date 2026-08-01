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Tomás Barrios sigue sin levantar cabeza y pagará su mala racha a nivel de ranking ATP

El chillanejo no gana hace más de un mes, cuestión que ahondó quedando fuera de la qualy de Montreal.

Carlos Madariaga

Tomás Barrios sigue sin levantar cabeza y pagará su mala racha a nivel de ranking ATP

Tomás Barrios sigue sin levantar cabeza y pagará su mala racha a nivel de ranking ATP / Icon Sportswire

El año pasado, Tomás Barrios sumó el mejor resultado de su carrera a nivel de Masters 1000.

Esto tras superar la fase previa en Toronto, luego de lo cual se dio maña de eliminar al veterano Gael Monfils.

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El chillanejo tenía este año la misión de reverdecer laureles en Canadá, ahora en Montreal, donde nuevamente tenía que jugar la qualy, instancia en la cual le bastaba ganar un partido al hoy 138 del mundo para entrar en el cuadro principal.

Sin embargo, Tomás Barrios llegó al cemento norteamericano en mal momento, hilvanando cinco derrotas consecutivas entre la qualy de Wimbledon y torneos Challenger.

Lamentablemente para sus pretensiones, el número 2 de Chile no pudo levantar cabeza y cayó ante el australiano Aleksandar Vukic, 105 del planeta, por 7/6 y 6/2.

Así las cosas, el chillanejo amplió a más de un mes su racha sin triunfos (su última victoria fue el 24 de junio en la qualy de Wimbledon) y ahora pagará las consecuencias, pues, al no defender la segunda ronda que logró el año pasado en Toronto tendrá una importante baja en el ranking ATP.

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