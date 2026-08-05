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“Utilizados” y “desinformados”: quiebre entre ANFP y ANFA por la elección del nuevo sponsor de indumentaria de La Roja

Según información de ADN Deportes, hay una división entre los integrantes del Directorio de la Federación de Fútbol de Chile pues no se da por cerrado el acuerdo anunciado en junio por Milad.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

“Utilizados” y “desinformados”: quiebre entre ANFP y ANFA por la elección del nuevo sponsor de indumentaria de La Roja

“Utilizados” y “desinformados”: quiebre entre ANFP y ANFA por la elección del nuevo sponsor de indumentaria de La Roja / DeFodi Images

Este miércoles se concretó una reunión de carácter telemático del directorio de la Federación de Fútbol de Chile, instancia que, a la espera de la separación definitiva con la ANFP, integran tanto quienes forman parte de aquella orgánica como de la ANFA.

En esta instancia, junto con actualizar la agenda de amistosos que tendrá la selección chilena en septiembre (a la espera de confirmar un cuarto), también se resolvieron otras líneas de acción.

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Por una parte, se mantuvo la postura de que la elección del nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile y el cambio de estatutos que le permitirán separarse de la ANFP se concretará tras los comicios de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ya fijada para el 19 de noviembre.

Sin embargo, otro elemento en tabla generó polémica, pues se evidenciaron diferencias entre ANFA y ANFP.

Según información de ADN Deportes, desde el fútbol amateur dijeron no tener información oficial del acuerdo que Pablo Milad dio a conocer el pasado 26 de junio en torno a que Marathon sería el nuevo sponsor de indumentaria de la selección chilena a contar del 1 de enero de 2027.

En ANFA explicitaron su molestia luego que se les diera a conocer que todavía no estaba cerrado el negocio, planteando que se han sentido “utilizados” y “desinformados”.

Así las cosas, se profundizan las diferencias entre Justo Álvarez, presidente de ANFA; y Pablo Milad, líder de la ANFP; a pocos meses de que este último deje el liderato del balompié nacional.

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