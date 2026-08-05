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¿Más horas de clases? Experta revela cuál es la clave para recuperar el aprendizaje perdido

Las suspensiones de clases por los sistemas frontales reabrieron el debate sobre la mejor forma de enfrentar el retorno a las aulas.

Javiera Rivera

¿Más horas de clases? Experta revela cuál es la clave para recuperar el aprendizaje perdido

Las recientes suspensiones de clases por los sistemas frontales obligaron a numerosos establecimientos a reorganizar sus calendarios.

Sin embargo, María Jesús Forteza, docente y gestora de contenidos de Academia Ziemax, advirtió que el principal desafío no es recuperar el tiempo perdido, sino consolidar los aprendizajes esenciales antes de avanzar.

En ese sentido, señaló que, tras una interrupción prolongada, es fundamental reforzar habilidades como la comprensión lectora, el razonamiento y el pensamiento crítico.

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“Recuperar el aprendizaje no significa avanzar más rápido ni aumentar la cantidad de tareas. Lo más importante es fortalecer el bienestar socioemocional de los estudiantes”, explicó.

La especialista agregó que el retorno a las aulas también debe considerar espacios de contención y la recuperación de las rutinas, ya que el bienestar socioemocional favorece la disposición para aprender.

Asimismo, sostuvo que las familias pueden apoyar el proceso promoviendo hábitos como mantener rutinas, asegurar un buen descanso y aprovechar actividades cotidianas para reforzar lo aprendido, sin reemplazar el trabajo de los docentes.

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