Tragedia en Estación Central: hombre muere tras lanzarse desde un piso 28 para escapar de un incendio

Un hombre falleció la mañana de este miércoles tras caer desde el piso 28 de un edificio ubicado en la comuna de Estación Central, en medio de un incendio que afectó el departamento donde se encontraba.

La emergencia se registró en un inmueble ubicado en calle Conde del Maule, cerca de la intersección con Toro Mazotte. De acuerdo con los primeros antecedentes, vecinos comenzaron a percibir una densa columna de humo cerca de las 10:00 horas, lo que motivó la evacuación del edificio de 32 pisos.

Mientras Bomberos trabajaba en el control de las llamas, la víctima habría intentado escapar del fuego lanzándose desde gran altura, falleciendo en el lugar. El teniente de la Sexta Compañía de Bomberos Ronald Penrú, confirmó a 24 Horas que, a la llegada de las unidades de emergencia, “una persona ya se había lanzado desde el interior del edificio”, precisando que se trataba del ocupante del departamento afectado.

El siniestro quedó confinado al inmueble donde se originó y no se propagó a los departamentos colindantes, por lo que fue catalogado como un amago de incendio.

Las causas del fuego aún son materia de investigación. De manera preliminar, algunos residentes señalaron que el incendio podría haberse originado por una estufa, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por los peritajes.

Asimismo, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de esclarecer las circunstancias de la muerte de la víctima y de establecer su identidad, ya que, según información preliminar, el departamento funcionaría como alojamiento temporal tipo Airbnb y hasta ahora no se ha entregado oficialmente la identificación del fallecido.