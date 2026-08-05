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VIDEO. Presidente Kast anunciará nueva agenda de seguridad en cadena nacional tras el despacho de la “megarreforma”

El Mandatario abordará el hito legislativo alcanzado por Hacienda para luego enfocar su discurso en el combate al crimen. Radio ADN realizará una cobertura especial de la cadena.

Mario Vergara

30 de julio de 2026 / SANTIAGO FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO

30 de julio de 2026 / SANTIAGO FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Para las 21.00 horas la noche de este miércoles está programada una nueva cadena nacional encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast. Si bien el discurso abordará como punto de partida el reciente despacho en el Congreso de la denominada “megarreforma”, marcando el éxito legislativo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la estrategia de La Moneda busca ir más allá del balance económico.

Radio ADN realizará una cobertura especial de la cadena presidencial a través de todas sus plataformas.

El objetivo central del Ejecutivo en esta alocución es proyectar la hoja de ruta que marcará la próxima etapa de la administración, donde la prioridad absoluta estará puesta en las iniciativas vinculadas a la seguridad pública.

Con este rediseño, el protagonismo del gabinete se trasladará al ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), quien durante las últimas semanas ha socializado con diversos actores políticos una nutrida agenda que incluye modificaciones administrativas, legales y la evaluación de una ambiciosa reforma constitucional, trabajada en conjunto con el senador Arturo Squella (Republicano), señala La Tercera.

Los anuncios: registro de narcos y control fronterizo

Tras repasar los alcances de la “megarreforma”, la cual deberá sortear ahora el análisis del Tribunal Constitucional, el Mandatario detallará una serie de medidas operativas e institucionales. Según información recabada, uno de los anuncios principales será la creación de un registro de narcotraficantes, instrumento que tendrá un carácter administrativo y no judicial.

A esto se sumará una estricta política fronteriza: el Ejecutivo instruirá que los bienes decomisados en los límites del país no sean devueltos, procediendo a su destrucción inmediata. En esa misma línea, se anunciará la incorporación de presencia policial directa en Aduanas, reforzando el primer filtro de control territorial. La agenda también contemplará nuevas directrices vinculadas a la seguridad en los recintos portuarios.

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En el ámbito institucional, el Presidente Kast impulsará modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones (PDI). El propósito es aumentar significativamente las plazas disponibles para permitir el ingreso de un mayor número de postulantes, profundizando una política de expansión de dotación que ya había iniciado la administración anterior. Queda por dilucidar si en esta cadena nacional se adelantarán los lineamientos de la reforma constitucional liderada por Arrau y Squella, o si dicho proyecto será presentado de manera independiente en los próximos meses.

Consolidación en la Escuela de Carabineros

El despliegue comunicacional y político del Gobierno no concluirá con la transmisión televisiva. Fuentes vinculadas a La Moneda confirmaron que el Mandatario convocó a las autoridades a una actividad oficial programada para primera hora de este jueves en la Escuela de Carabineros.

Las invitaciones despachadas durante esta jornada establecen que el propósito de la ceremonia será la presentación formal de la “agenda legislativa para fortalecer la seguridad pública”, hito con el cual el Ejecutivo buscará sellar el inicio de su nueva etapa política.

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