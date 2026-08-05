Nuevo sistema frontal en la zona central: meteoróloga adelanta la hora peak de lluvia en cada región / Hans Scott

Un nuevo sistema frontal afectará con precipitaciones a diversas regiones del país. Según han indicado los últimos pronósticos del tiempo, lluvias en cortos periodos e intensas ráfagas de vientos se registrarán en la zona central y zona sur del país.

Durante su último reporte del tiempo, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, confirmó que las precipitaciones se registrarán durante la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves.

Adicionalmente, la especialista en meteorología indicó que habrá ráfagas de aire cálido de 70 km/h y una isoterma cero que bajará rápidamente.

La hora peak y los milímetros por región

Según indicó Göhler, en el caso de la región Metropolitana, las primeras gotas caerán a eso de las 22:00 horas de este miércoles.

En tanto, la hora peak de las lluvias en la capital se registrarán en el tramo de entre las 02:00 horas y las 04:00 horas de la madrugada del jueves 6 de agosto.

A continuación, el detalle región por región:

Región de Valparaíso : el peak será entre las 00:00 y las 03:00 horas de este jueves.

: el peak será entre las 00:00 y las 03:00 horas de este jueves. Región Metropolitana : el peak será entre las 00:00 y las 04:00 horas de este jueves.

: el peak será entre las 00:00 y las 04:00 horas de este jueves. Región de O’Higgins : el peak será entre las 22:00 horas y las 02:00 horas.

: el peak será entre las 22:00 horas y las 02:00 horas. Región del Maule : el peak será entre las 19:00 horas y las 23:00 horas de este miércoles.

: el peak será entre las 19:00 horas y las 23:00 horas de este miércoles. Región de Ñuble : el peak será entre las 17:00 horas y las 23:00 horas de este miércoles.

: el peak será entre las 17:00 horas y las 23:00 horas de este miércoles. Región de Biobío : el peak será entre las 14:00 horas y las 20:00 horas de este miércoles.

: el peak será entre las 14:00 horas y las 20:00 horas de este miércoles. Región de La Araucanía: el peak será entre las 14:00 horas y las 20:00 horas de este miércoles.

La meteoróloga agregó en su reporte que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones fuertes en cortos periodos para Ñuble y Biobío. Las precipitaciones serían de entre 30 y 50 mm.

Por otro lado, la especialista en meteorología indicó que la isoterma cero bajará rápido, por lo que no se descarta nieve en valles del sur.