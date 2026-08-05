Nuevo sistema frontal en la zona central: meteoróloga adelanta la hora peak de lluvia en cada región
Junto con las precipitaciones, se esperan ráfagas de aire cálido de 70 km/h. Revisa acá todos los detalles.
Un nuevo sistema frontal afectará con precipitaciones a diversas regiones del país. Según han indicado los últimos pronósticos del tiempo, lluvias en cortos periodos e intensas ráfagas de vientos se registrarán en la zona central y zona sur del país.
Durante su último reporte del tiempo, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, confirmó que las precipitaciones se registrarán durante la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves.
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Adicionalmente, la especialista en meteorología indicó que habrá ráfagas de aire cálido de 70 km/h y una isoterma cero que bajará rápidamente.
La hora peak y los milímetros por región
Según indicó Göhler, en el caso de la región Metropolitana, las primeras gotas caerán a eso de las 22:00 horas de este miércoles.
En tanto, la hora peak de las lluvias en la capital se registrarán en el tramo de entre las 02:00 horas y las 04:00 horas de la madrugada del jueves 6 de agosto.
A continuación, el detalle región por región:
- Región de Valparaíso: el peak será entre las 00:00 y las 03:00 horas de este jueves.
- Región Metropolitana: el peak será entre las 00:00 y las 04:00 horas de este jueves.
- Región de O’Higgins: el peak será entre las 22:00 horas y las 02:00 horas.
- Región del Maule: el peak será entre las 19:00 horas y las 23:00 horas de este miércoles.
- Región de Ñuble: el peak será entre las 17:00 horas y las 23:00 horas de este miércoles.
- Región de Biobío: el peak será entre las 14:00 horas y las 20:00 horas de este miércoles.
- Región de La Araucanía: el peak será entre las 14:00 horas y las 20:00 horas de este miércoles.
La meteoróloga agregó en su reporte que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones fuertes en cortos periodos para Ñuble y Biobío. Las precipitaciones serían de entre 30 y 50 mm.
Por otro lado, la especialista en meteorología indicó que la isoterma cero bajará rápido, por lo que no se descarta nieve en valles del sur.
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