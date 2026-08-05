;

Nuevo sistema frontal en la zona central: meteoróloga adelanta la hora peak de lluvia en cada región

Junto con las precipitaciones, se esperan ráfagas de aire cálido de 70 km/h. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Nuevo sistema frontal en la zona central: meteoróloga adelanta la hora peak de lluvia en cada región

Nuevo sistema frontal en la zona central: meteoróloga adelanta la hora peak de lluvia en cada región / Hans Scott

Un nuevo sistema frontal afectará con precipitaciones a diversas regiones del país. Según han indicado los últimos pronósticos del tiempo, lluvias en cortos periodos e intensas ráfagas de vientos se registrarán en la zona central y zona sur del país.

Durante su último reporte del tiempo, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, confirmó que las precipitaciones se registrarán durante la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves.

Revisa también:

ADN

Adicionalmente, la especialista en meteorología indicó que habrá ráfagas de aire cálido de 70 km/h y una isoterma cero que bajará rápidamente.

La hora peak y los milímetros por región

Según indicó Göhler, en el caso de la región Metropolitana, las primeras gotas caerán a eso de las 22:00 horas de este miércoles.

En tanto, la hora peak de las lluvias en la capital se registrarán en el tramo de entre las 02:00 horas y las 04:00 horas de la madrugada del jueves 6 de agosto.

A continuación, el detalle región por región:

  • Región de Valparaíso: el peak será entre las 00:00 y las 03:00 horas de este jueves.
  • Región Metropolitana: el peak será entre las 00:00 y las 04:00 horas de este jueves.
  • Región de O’Higgins: el peak será entre las 22:00 horas y las 02:00 horas.
  • Región del Maule: el peak será entre las 19:00 horas y las 23:00 horas de este miércoles.
  • Región de Ñuble: el peak será entre las 17:00 horas y las 23:00 horas de este miércoles.
  • Región de Biobío: el peak será entre las 14:00 horas y las 20:00 horas de este miércoles.
  • Región de La Araucanía: el peak será entre las 14:00 horas y las 20:00 horas de este miércoles.

La meteoróloga agregó en su reporte que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones fuertes en cortos periodos para Ñuble y Biobío. Las precipitaciones serían de entre 30 y 50 mm.

Por otro lado, la especialista en meteorología indicó que la isoterma cero bajará rápido, por lo que no se descarta nieve en valles del sur.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad