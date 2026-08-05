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Oficial: Gonzalo Tapia dice adiós a Sao Paulo y es anunciado en su nuevo equipo

El delantero chileno seguirá su carrera en Estados Unidos.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Este miércoles, Gonzalo Tapia fue anunciado como nuevo jugador de Columbus Crew, equipo que compite en la Major League Soccer (MLS), la máxima categoría del fútbol de Estados Unidos.

El delantero chileno se unió al cuadro norteamericano en calidad de préstamo desde Sao Paulo. “La cesión se extiende hasta la temporada 2027 de la MLS Sprint e incluye una opción de compra”, informó el club de la MLS mediante un comunicado.

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El gerente general de Columbus Crew, Issa Tall, llenó de elogios al atacante nacional y se mostró ilusionado con su incorporación. “Gonzalo es un jugador talentoso y trabajador que aporta calidad y competitividad a nuestro ataque. Creemos que tiene las cualidades para tener un impacto inmediato en el equipo”, señaló.

De esta forma, Gonzalo Tapia vivirá una nueva etapa en su carrera profesional, luego de vestir las camisetas de Sao Paulo, River Plate y Universidad Católica.

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