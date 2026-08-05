;

Ministerio Público abre investigación tras denuncia por polémico video de “La Cofradía” con burla a niños TEA y la pedofilia

La Federación Nacional de Autismo interpuso una acción legal que activó los protocolos del Ministerio Público. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la policía civil.

Mario Vergara

Alejandra Rojas

capturas redes sociales

capturas redes sociales

La Federación Nacional de Autismo (FENAUT) concretó la presentación de una denuncia formal ante la justicia a raíz de la difusión del controvertido registro audiovisual vinculado al grupo identificado como “La Cofradía”. La arremetida de la organización civil busca esclarecer los hechos expuestos en el material y determinar eventuales responsabilidades penales.

Todo incio luego de que uno de los panelistas y dueño del canal La Mano Invisible, publicó un video donde otro integrante de La Cofradía, el excandidato a diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna, habla sobre abusos a menores y se burla de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en el contexto del cumpleaño de otro miembro del grupo.

Revisa también:

ADN

La acción legal activó los protocolos del Ministerio Público. Según los antecedentes del caso, los hechos denunciados fueron derivados y serán pesquisados directamente por la Fiscalía de Género, unidad especializada que ya tomó conocimiento de los antecedentes y dispuso el inicio de la etapa indagatoria.

En esta línea, el ente persecutor despachó una orden de investigar dirigida a las Brigadas Investigadoras de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los detectives especializados tendrán la misión de recabar los testimonios correspondientes, analizar de manera pericial el contenido del material audiovisual y establecer la naturaleza de los hechos para determinar si se configuran delitos en el accionar de los involucrados.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad