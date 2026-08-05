Ministerio Público abre investigación tras denuncia por polémico video de “La Cofradía” con burla a niños TEA y la pedofilia

La Federación Nacional de Autismo (FENAUT) concretó la presentación de una denuncia formal ante la justicia a raíz de la difusión del controvertido registro audiovisual vinculado al grupo identificado como “La Cofradía”. La arremetida de la organización civil busca esclarecer los hechos expuestos en el material y determinar eventuales responsabilidades penales.

Todo incio luego de que uno de los panelistas y dueño del canal La Mano Invisible, publicó un video donde otro integrante de La Cofradía, el excandidato a diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna, habla sobre abusos a menores y se burla de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en el contexto del cumpleaño de otro miembro del grupo.

La acción legal activó los protocolos del Ministerio Público. Según los antecedentes del caso, los hechos denunciados fueron derivados y serán pesquisados directamente por la Fiscalía de Género, unidad especializada que ya tomó conocimiento de los antecedentes y dispuso el inicio de la etapa indagatoria.

En esta línea, el ente persecutor despachó una orden de investigar dirigida a las Brigadas Investigadoras de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los detectives especializados tendrán la misión de recabar los testimonios correspondientes, analizar de manera pericial el contenido del material audiovisual y establecer la naturaleza de los hechos para determinar si se configuran delitos en el accionar de los involucrados.