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“Radio a pilas y linternas a mano”: advierten posibles cortes de luz en Santiago por lluvias y vientos

La autoridad recomendó asegurar objetos y disponer de elementos de emergencia ante el avance del sistema frontal.

Juan Castillo

Getty Images

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La Región Metropolitana enfrentará durante las próximas horas la fase más activa del sistema frontal que afecta a la zona central.

Las precipitaciones se intensificarán durante la noche de este miércoles y se mantendrán hasta cerca del mediodía del jueves.

El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, informó que aún podrían acumularse entre 15 y 20 milímetros de agua en el valle y la precordillera, además de eventuales interrupciones en el suministro eléctrico.

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Viento podría dañar tendido eléctrico

Más que la intensidad de las lluvias, la principal preocupación de las autoridades está puesta en las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en distintos sectores de Santiago.

Este escenario aumenta el riesgo de caída de ramas y árboles sobre cables eléctricos.

Frente a eventuales interrupciones del suministro, Muñoz recomendó anticiparse y mantener disponibles elementos básicos. “Podríamos tener problemas eléctricos, por lo tanto, el llamado a la comunidad es siempre mantener su radio a pilas y sus linternas a mano”, sostuvo.

Senapred también pidió retirar o asegurar maceteros, muebles y otros objetos instalados en balcones, patios y techumbres.

La mayor intensidad del viento ocurriría durante la noche, cuando existe una menor circulación de peatones y vehículos. Mientras que en la cordillera se esperan nevadas durante el paso del sistema frontal.

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