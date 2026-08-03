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Luto en la UFC: muere el luchador brasileño Allan Nascimento a los 34 años

El peleador brasileño sufrió un paro cardiaco mientras dormía.

Javier Catalán

Getty Images

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Una lamentable y triste noticia es la que comunicaron este lunes desde la UFC: el luchador brasileño, Allan Nascimento, falleció producto de un aparente paro cardiaco.

Fue la propia empresa la que confirmo la muerte del peleador de 34 años quien, según los primeros informes, sufrió el ataque al corazón mientras dormía.

“Puro Osso”, como lo conocían, construyó una valorable carrera dentro de la compañía, con un récord de cinco victorias y solo dos derrotas. En el total de su carrera en las artes marciales mixtas, alcanzó un 22-7.

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Su última pelea fue en el reciente UFC Fight Night del pasado 20 de junio, donde cayó por decisión divida ante Mitch Raposo. Antes de aquello, acumuló cuatro triunfos consecutivos, aunque una seguidilla de graves lesiones lo tuvo alejado de los octágonos por más de dos años.

Mucho del reconocimiento que ganó Allan Nascimento dentro de los fanáticos llegó por su amistad con Charles Oliveira, uno de sus grandes amigos y con quien compartía en el equipo Chute Boxe Diego Lima.

El ex campeón del peso ligero mostró su profundo pesar por la muerte de su compañero en su cuenta de Instagram, compartiendo muchas fotos y videos en los que compartían. “Hoy pedí un hermano”, escribió.

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