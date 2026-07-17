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“No tuvimos dudas”: oficializan la nómina de 20 jugadoras que defenderán a Chile en el Mundial de Hockey Césped 2026

El entrenador de las “Diablas”, Cristóbal Rodríguez, entregó el listado de deportistas que competirán en la fase grupal ante Países Bajos, Japón y Australia.

Carlos Madariaga

“No tuvimos dudas”: oficializan la nómina de 20 jugadoras que defenderán a Chile en el Mundial de Hockey Césped 2026

“No tuvimos dudas”: oficializan la nómina de 20 jugadoras que defenderán a Chile en el Mundial de Hockey Césped 2026 / Chile Hockey

A menos de un mes del comienzo del Mundial de Hockey Césped 2026, que se disputará entre Bélgica y Países Bajos, Chile ratificó su nómina.

Serán 20 las jugadoras las citadas por el entrenador Cristóbal Rodríguez para la segunda participación seguida de las Diablas en una cita planetaria.

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De hecho, 13 del plantel que disputaron el torneo mundial en 2022 se “repetirán el plato” en 2026, con figuras como Manuela Urroz, Denise Rojas, Sofía Filipek, Constanza Palma, Natalia Salvador y María Jesús Maldonado.

También destaca al respecto la ausencia de Francisca Tala, quien ya estuvo ausente de las Qualifiers de marzo; y Beatriz Wirth, hija del exarquero Óscar Wirth, quien no entró entre las porteras seleccionadas.

“Siempre vamos a buscar tener a las mejores. Este equipo viene más menos armado desde mucho antes, es la elección correcta para este desafío. No tuvimos dudas. No hay ninguna que no haya jugado. Hay una buena cohesión entre las nuevas y las que tienen mayor experiencia”, recalcó Cristóbal Rodríguez, ya proyectando el grupo en el Mundial de Hockey Césped, donde enfrentarán a Países Bajos (15 de agosto), Japón (17 de agosto) y Australia (19 de agosto).

“Vamos a ir partido a partido. El foco está 100% en Holanda, que solo ha empatado un partido en el año y el resto los ganó todos. Es muy difícil, pero estamos preparándonos para jugar al contragolpe e incomodarlas en la presión. Australia y Japón son equipos a los que se les puede ganar, pero también se puede perder. El objetivo es ganarle a esos dos equipos”, resaltó el DT de las Diablas.

La nómina de la selección chilena de hockey césped para el Mundial 2026

Arqueras: Natalia Salvador, Antonia Sáez.

Defensas: Fernanda Villagrán, Denise Rojas, Fernanda Flores, Antonia Morales, Francisca Irazoqui, Constanza Muñoz .

Mediocampistas: Domenica Ananías, Sofía Filipek, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia, Florencia Barrios.

Delanteras: María Jesús Maldonado, Fernanda Arrieta, Manuela Urroz, Josefa Salas, Simone Avelli, Laura Müller.

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