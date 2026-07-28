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Por qué Chile y Argentina eligieron estrategias distintas para combatir el virus sincicial: así funciona cada una

Conoce las diferencias claves de los modelos que hoy se aplican para proteger a los recién nacidos del VRS en ambos países.

Javiera Rivera

Por qué Chile y Argentina eligieron estrategias distintas para combatir el virus sincicial: así funciona cada una

Por qué Chile y Argentina eligieron estrategias distintas para combatir el virus sincicial: así funciona cada una / Cavan Images

Aunque Chile y Argentina comparten el objetivo de prevenir los casos graves por virus respiratorio sincicial (VRS), ambos países eligieron estrategias distintas para proteger a los recién nacidos.

En Chile, la estrategia consiste en administrar nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que se aplica directamente al recién nacido.

Según las autoridades, durante su primera campaña permitió reducir en 85% los ingresos a unidades de cuidados intensivos pediátricos, resultados que fueron publicados en The Lancet Infectious Diseases.

Argentina, en cambio, incorporó la vacunación contra el VRS durante el embarazo a su calendario nacional. De esta forma, la madre genera anticuerpos que luego se transfieren al bebé a través de la placenta.

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La vacuna, se administra entre las semanas 32 y 36 de gestación. Y en Chile está disponible en el sistema privado, pero aún no integra el Programa Nacional de Inmunizaciones.

Finalmente, estas diferencias serán uno de los principales temas del Summit VRS en Adultos y Embarazadas, que se realizará el próximo 6 de agosto, organizado por el Observatorio VRS LATAM y el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (UDD).

Además de revisar ambos modelos, el encuentro también abordará el impacto del VRS en los adultos mayores y finalizará con recomendaciones para fortalecer las futuras políticas públicas de prevención en Chile.

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