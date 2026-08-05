Federación de Trabajadores del Cobre acusa que gobiernos “solo han sacado plata” de Codelco y advierte defensa sindical de la estatal

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) cuestionó la situación actual de Codelco y rechazó las críticas que apuntan a una eventual privatización de la estatal, asegurando que sus problemas se explican por años de baja reinversión.

El secretario general de la FTC, Aldo Binimelliz, afirmó que la empresa ha sido exigida como una minera privada, pero sin los mismos niveles de inversión. “La empresa privada invierte del orden del 30% al 40% de sus excedentes en la empresa para mejorar infraestructura (...) Codelco solo el 8%”, sostuvo.

El dirigente también respondió a los dichos del presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, quien descartó que la ley de mineral sea el principal problema de la compañía.

“Nuestra ley promedio es de 0,4%. Esa es la magnitud de la cantidad de mineral que tenemos que mover para poder sacar el mineral”, afirmó Binimelliz.

“Todos los gobiernos solamente han querido sacar la plata de Codelco”

En paralelo, el presidente de un sindicato de El Teniente, Amador Pantoja, señaló que la paralización preventiva de Andes Norte podría extenderse por al menos dos años. El proyecto fue detenido por Codelco debido a riesgos asociados a la sismicidad y busca extender la vida útil del yacimiento.

La FTC propuso reducir costos en servicios externos, aumentar la dotación propia en mantenimiento y destinar mayores excedentes del cobre al fortalecimiento de la empresa. Según Binimelliz, “todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco”.

El presidente de la federación, Héctor Roco, aseguró que buscarán un acuerdo con la administración, pero advirtió que podrían movilizarse si no hay avances. “La vamos a defender en la calle”, afirmó, agregando que están dispuestos a actuar “por la razón o por la fuerza”.