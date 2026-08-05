“La violencia hacia la mujer no existe”: conductor de La Cofradía desata ola de críticas tras dichos sobre femicidios

Emiliano Fernández, conductor de La Cofradía, generó una fuerte polémica tras emitir controvertidas declaraciones sobre los femicidios durante su participación en el programa Héroe del Día.

En medio de la conversación, Fernández negó la existencia de la violencia hacia la mujer. “La violencia específica contra la mujer... no existe. El femicidio no existe, es ridículo”, expresó.

Ante esas declaraciones, el conductor del programa Guillermo Scott intentó detener su intervención con un “¡Ya, basta!”. Sin embargo, el panelista continuó con su argumento.

“Pero si es la verdad. Nadie ha podido comprobar en la historia que alguien ha matado a otra persona por el hecho de ser mujer. Eso no existe, no es verdad”, sostuvo.

El registro se viralizó rápidamente en redes sociales, donde sus declaraciones generaron una ola de críticas. Diversos usuarios cuestionaron sus dichos y los calificaron como una minimización de la violencia contra las mujeres.

Además, los internautas manifestaron su rechazo y expresaron preocupación por el impacto que estas declaraciones podrían tener entre los más jóvenes.