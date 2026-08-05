En la última edición de “De Esto Se Habla”, una coproducción de Radio ADN y El País conducida por Rafael Cabada y Rocío Montes, la socióloga y feminista histórica Teresa Valdés analizó la compleja realidad de las mujeres en Chile. A casi cinco meses del inicio del gobierno del Presidente Kast, la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad advirtió sobre el impacto de una gestión que calificó de sumamente conservadora.

Valdés, figura histórica del feminismo en Chile, enfatizó el duro golpe socioeconómico que sufren las ciudadanas con medidas como el alza de combustibles. Ante este escenario, la experta advirtió que la sensación térmica de las organizaciones es de “miedo, rabia y expectativa de temor”. A nivel cultural, alertó que se han validado discursos antes impensados: “El machismo salió del clóset”, sentenció.

La invitada profundizó en la polémica del proyecto de ley “escucha su corazón”, impulsado por parlamentarios libertarios y republicanos. Al ser consultada sobre esta iniciativa de coacción estatal, Valdés fue tajante en condenar la propuesta legislativa: “Es lo más violento que hemos vivido, no hay mayor violencia que la que hemos sido expuesta con ese señor”.

Para la socióloga, este tipo de mociones funcionan de manera instrumental dentro de la estrategia del Ejecutivo. Valdés coincidió en que el Partido Republicano utiliza estas iniciativas extremas como “globos sonda” para medir la tolerancia pública y ver “hasta dónde podemos mover las vallas”. Sin embargo, destacó que la reacción de la sociedad civil ha sido de un rechazo transversal.

Ausencia ministerial y la defensa de la democracia

En el ámbito institucional, Valdés acusó una severa inacción gubernamental y apuntó directamente a la ministra de la Mujer, Judit Marín. “Lo más impresionante de la ministra de la mujer es su ausencia”, denunció la activista, señalando el constante bloqueo y postergación de audiencias destinadas al monitoreo ciudadano de la aprobada ley de violencia integral.

Rocío Montes (El País), Teresa Valdés, Rafael Cavada (ADN) / cristobalmarambio.com Ampliar

La feminista recalcó la urgencia de organizarse y defender los consensos democráticos frente a estas lógicas. “Cuando se pierde la democracia, las que más perdemos somos las mujeres”, argumentó Valdés, agregando que aunque el gobierno intente imponer retrocesos doctrinarios, las ciudadanas opondrán resistencia bajo una consigna clara: “con mi vida no”.

Finalmente, catalogó de “mezquindad” y “estupidez” la decisión de la administración de Kast de restarle el patrocinio oficial a Michelle Bachelet para liderar la ONU. “Es una vergüenza que Chile se farree semejante cosa”, concluyó Valdés, destacando que la exmandataria es una líder mundial indiscutible que ya ha corrido los límites de la equidad de género.