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Escándalo total en Sin Filtros: invitado sorpresa provocó insultos, minutos de tensión y éxodo de panelistas

La llegada sorpresa generó un complejo momento en el programa y terminó con la salida grupal de parte del panel.

Javier Méndez

Escándalo total en Sin Filtros: invitado sorpresa provocó insultos, minutos de tensión y éxodo de panelistas

Un tenso momento se vivió en Sin Filtros, luego de que cuatro panelistas decidieran abandonar el estudio en vivo tras la aparición de un invitado que, según reclamaron, no les fue informado previamente.

La situación ocurrió luego de que Claudio Crespo, excarabinero absuelto en el caso de Gustavo Gatica, ingresara sorpresivamente al set mientras se discutía sobre su causa.

Panelistas abandonaron el set de Sin Filtros

Según se explicó en el programa, Crespo había sido entrevistado previamente por Fernando Solabarrieta y aún se encontraba cerca del lugar. Al escuchar que se hablaba de su caso, decidió ingresar al panel con autorización de la producción.

“Di la entrevista, terminé, me fui a comer algo cerca de acá y escucho a estas personas. Ellos hablan de ‘la justicia’ y la justicia habló, compadre”, partió Crespo.

Su aparición generó la inmediata molestia de Felipe Parada, Inti Salamanca, Víctor Hugo Robles y Arturo Barrios, quienes acusaron no haber sido advertidos sobre su presencia.

La tensión aumentó cuando Robles, conocido como “El Che de los gays”, lo trató de “carnicero”, ante lo cual Crespo respondió: “¡No seas falto de respeto, hueón! ¡No seas hueón!”.

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Los panelistas reclamaron que no querían formar parte de lo que calificaron como un “lavado de imagen” y condicionaron su permanencia a la salida del exuniformado. Solabarrieta afirmó que él no se prestaría para un lavado de imagen.

En medio del cruce, Barrios advirtió que no estaban dadas las condiciones para continuar. Luego, el grupo insistió en que si Crespo permanecía en el set, ellos se retirarían. “Esta gente está loca, compadre”, opinó Crespo.

Solabarrieta consultó al invitado si tenía intención de salir del programa, pero este respondió: “Que se vayan mejor, no aportan en nada”.

Finalmente, los cuatro panelistas dejaron el estudio, pese a los intentos del conductor por mantener la conversación. “Esto es un programa para conversar, argumentar... no para chantajear”, cerró Solabarrieta.

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