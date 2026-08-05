George R. R. Martin genera preocupación tras revelar que lucha contra la depresión: “Puede que lo peor esté por venir”
El autor de Game of Thrones reapareció después de varios meses sin publicar y relató el difícil periodo personal que atraviesa. También habló sobre el envejecimiento y sus proyectos recientes.
El escritor George R.R. Martin, autor de la saga literaria que inspiró Game of Thrones, generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que ha enfrentado episodios de tristeza y depresión durante un año que calificó como especialmente estresante.
El novelista de 77 años reapareció en su blog después de varios meses sin publicar y repasó algunas de las experiencias que han marcado este periodo.
Aunque aseguró haber vivido momentos emocionantes y “sueños haciéndose realidad”, también reconoció la pérdida de personas cercanas y un complejo escenario emocional.
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“He perdido amigos y he luchado contra la depresión”
“Este año ha sido estresante, por decirlo menos. Tantas cosas han pasado que ha sido abrumador”, escribió Martin. Luego agregó: “He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión. Lo peor aún podría estar por venir”.
El autor también se refirió al paso del tiempo y a las dificultades que ha enfrentado desde que cumplió 77 años. “Envejecer no es nada divertido. Pero también ha habido momentos increíbles”, señaló.
Finalmente, Martin adelantó que intentará actualizar a sus lectores sobre los distintos proyectos en los que trabaja, aunque advirtió que sus próximas publicaciones probablemente serán “cortas y apresuradas”.
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