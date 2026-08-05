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George R. R. Martin genera preocupación tras revelar que lucha contra la depresión: “Puede que lo peor esté por venir”

El autor de Game of Thrones reapareció después de varios meses sin publicar y relató el difícil periodo personal que atraviesa. También habló sobre el envejecimiento y sus proyectos recientes.

Juan Castillo

Getty Images

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El escritor George R.R. Martin, autor de la saga literaria que inspiró Game of Thrones, generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que ha enfrentado episodios de tristeza y depresión durante un año que calificó como especialmente estresante.

El novelista de 77 años reapareció en su blog después de varios meses sin publicar y repasó algunas de las experiencias que han marcado este periodo.

Aunque aseguró haber vivido momentos emocionantes y “sueños haciéndose realidad”, también reconoció la pérdida de personas cercanas y un complejo escenario emocional.

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“He perdido amigos y he luchado contra la depresión”

“Este año ha sido estresante, por decirlo menos. Tantas cosas han pasado que ha sido abrumador”, escribió Martin. Luego agregó: “He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión. Lo peor aún podría estar por venir”.

El autor también se refirió al paso del tiempo y a las dificultades que ha enfrentado desde que cumplió 77 años. “Envejecer no es nada divertido. Pero también ha habido momentos increíbles”, señaló.

Finalmente, Martin adelantó que intentará actualizar a sus lectores sobre los distintos proyectos en los que trabaja, aunque advirtió que sus próximas publicaciones probablemente serán “cortas y apresuradas”.

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