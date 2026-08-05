Femicidio frustrado en Santiago: sujeto prendió fuego a su expareja y a su sobrina

Buscan a hombre acusado de prender fuego a su expareja y a su sobrina en Santiago Centro

Un hombre de 35 años es intensamente buscado por Carabineros tras ser acusado de atacar con combustible a su expareja y a la sobrina de esta al interior de un departamento en Santiago Centro, provocando un incendio que dejó a ambas mujeres con quemaduras.

El hecho ocurrió durante la noche en un edificio residencial ubicado en calle Santa Helena. Según los antecedentes preliminares, el imputado, de nacionalidad venezolana al igual que las víctimas, llegó al inmueble con dos botellas de combustible, roció a las mujeres y luego les prendió fuego antes de escapar.

Las afectadas, una mujer de 29 años y su sobrina de 20, fueron trasladadas a un centro asistencial. Ambas permanecen fuera de riesgo vital, aunque la exconviviente del sospechoso presenta lesiones de mayor gravedad.

El fiscal Felipe Olivari informó que la víctima de 29 años sufrió quemaduras en el 22% de su cuerpo, principalmente en las piernas, por lo que sus lesiones fueron calificadas como graves. En tanto, la joven de 20 años resultó con quemaduras menores en piernas y brazos.

La investigación quedó a cargo de personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, quienes realizan diligencias para ubicar al presunto autor del ataque.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos son investigados, preliminarmente, como un femicidio frustrado en perjuicio de la expareja del imputado, además de otros delitos asociados por las lesiones provocadas a la segunda víctima.

Las policías continúan realizando pericias y revisando registros de cámaras de seguridad para dar con el paradero del sospechoso, quien permanece prófugo.