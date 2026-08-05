Tras ofensas de Milei: Brasil expulsa al embajador argentino y retira al suyo de Buenos Aires

Brasil comunicó la expulsión del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y decidió no enviar al embajador brasileño a Buenos Aires, mientras continúen los insultos del presidente Javier Milei a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se mantendrán a partir de ahora a nivel de encargados de negocios hasta que no paren los ataques de Milei, según dijo a EFE una fuente del gobierno brasileño bajo anonimato.

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue convocado a consultas la semana pasada como forma de protesta por las ofensas que el mandatario argentino lanzó contra Lula, durante el acto del lanzamiento de la campaña electoral de Flávio Bolsonaro.

“¿Quién es ese tipo?”

En la ceremonia, Javier Milei se refirió al presidente brasileño como “presidiario” y “ladrón”, en un discurso encendido y repleto de ofensas en São Paulo, en el que lo acusó también de “despilfarrar” el dinero público de Brasil.

También llamó “basura calva” al juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a veintisiete años de cárcel por golpismo y quien, además, le prohibió visitar a su “amigo” en prisión domiciliaria.