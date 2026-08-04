;

Sergio Rojas revela robo que habría sufrido conocido periodista de la TV: fue a motel con hombre y quedó “a popín pelado”

El rostro de Que te lo digo aseguró que un colega fue víctima de un acto delictivo tras reunirse con una pareja pasajera.

Javier Méndez

Sergio Rojas revela robo que habría sufrido conocido periodista de la TV: fue a motel con hombre y quedó “a popín pelado”

Sergio Rojas volvió a lanzar una comentada revelación en Que te lo digo, esta vez relacionada con un ex periodista de TVN que habría sido víctima de un robo en un motel.

Según contó el comunicador experto en cahuín, el afectado sería Jon Reyes, quien hasta hace un tiempo fue parte del programa El Medio Día y actualmente trabaja en TeVex.

En el espacio de farándula, Rojas aseguró que el fin de semana recibió información sobre la situación. “El domingo recibí una llamada y me cuentan que Jon Reyes salió la semana pasada con un chiquillo, fueron a un lugar a entretenerse, a darse unos besitos, y el chiquillo le salió ratero”, relató.

Revisa también:

ADN

Luego, fiel a su estilo, el panelista entregó más detalles del supuesto episodio y aseguró que la persona con la que Reyes se reunió se habría llevado sus pertenencias.

“No solo le robó la virginidad, sino que además todo lo que son las tarjetas, todo lo que es el celular”, lanzó.

Rojas incluso afirmó que llamó al jefe del periodista para preguntar por su situación, momento en que habría sabido que Reyes se encontraba con licencia médica por un supuesto problema de garganta.

“Le dije que salió con este y este le salió ratero y en el motel quedó a popín pelado”, comentó en el programa.

Ahí su compañero de labores, Luis Sandoval, comenzó a lanzar un par de preguntar, pero Rojas afirmó que no tenía tantos detalles.

“No sé tanto detalle, solo que fue con este cabro a pasarlo bien y finalmente el cabro le robó todo, las tarjetas, y después tuvo que ir a poner la denuncia a Carabineros”, continuó.

“Así que eso era ¡Cahuines ordinarios!“, cerró.

ADN

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad