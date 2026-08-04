Sergio Rojas revela robo que habría sufrido conocido periodista de la TV: fue a motel con hombre y quedó “a popín pelado”

Sergio Rojas volvió a lanzar una comentada revelación en Que te lo digo, esta vez relacionada con un ex periodista de TVN que habría sido víctima de un robo en un motel.

Según contó el comunicador experto en cahuín, el afectado sería Jon Reyes, quien hasta hace un tiempo fue parte del programa El Medio Día y actualmente trabaja en TeVex.

En el espacio de farándula, Rojas aseguró que el fin de semana recibió información sobre la situación. “El domingo recibí una llamada y me cuentan que Jon Reyes salió la semana pasada con un chiquillo, fueron a un lugar a entretenerse, a darse unos besitos, y el chiquillo le salió ratero”, relató.

Luego, fiel a su estilo, el panelista entregó más detalles del supuesto episodio y aseguró que la persona con la que Reyes se reunió se habría llevado sus pertenencias.

“No solo le robó la virginidad, sino que además todo lo que son las tarjetas, todo lo que es el celular”, lanzó.

Rojas incluso afirmó que llamó al jefe del periodista para preguntar por su situación, momento en que habría sabido que Reyes se encontraba con licencia médica por un supuesto problema de garganta.

“Le dije que salió con este y este le salió ratero y en el motel quedó a popín pelado”, comentó en el programa.

Ahí su compañero de labores, Luis Sandoval, comenzó a lanzar un par de preguntar, pero Rojas afirmó que no tenía tantos detalles.

“No sé tanto detalle, solo que fue con este cabro a pasarlo bien y finalmente el cabro le robó todo, las tarjetas, y después tuvo que ir a poner la denuncia a Carabineros”, continuó.

“Así que eso era ¡Cahuines ordinarios!“, cerró.