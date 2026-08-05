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“¿Va a sacarme los ojos?" y “No seas hue...”: la feroz discusión que desató nuevo terremoto en Sin Filtros

Un tenso intercambio entre Claudio Crespo y Víctor Hugo Robles marcó el momento previo a la salida de cuatro panelistas del estudio.

Javier Méndez

“¿Va a sacarme los ojos?&quot; y “No seas hue...”: la feroz discusión que desató nuevo terremoto en Sin Filtros

Un duro cruce protagonizaron Claudio Crespo y Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los Gays, durante el capítulo más reciente de Sin Filtros.

La tensión se desató luego de que el excarabinero ingresara al set mientras se discutía sobre el caso de Gustavo Gatica, situación que incomodó a parte del panel del programa.

El momento más áspero comenzó cuando Robles trató a Crespo de “carnicero”, frase que provocó la inmediata reacción del exuniformado.

“¿Cómo me dijiste? ¡Ten cuidado con tus palabras!”, le advirtió Crespo en pleno estudio. Lejos de retroceder, el activista insistió en su emplazamiento y lanzó una de las frases más tensas de la discusión.

“Carnicero, carnicero... ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacarme los ojos? ¿Eso va a hacer usted? ¿Como lo hizo con Gustavo Gatica?”, dijo Robles.

La respuesta de Crespo no tardó en llegar. “¡No seas falto de respeto, hueón!”, contestó visiblemente molesto.

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El intercambio continuó con Robles cuestionando el gesto del excarabinero. “¿Me está apuntando con el dedo? ¿Me quiere apuntar con una pistola ahora?”, agregó.

Tras el cruce, varios panelistas reclamaron que no habían sido avisados de la presencia de Crespo y condicionaron su permanencia a que él saliera del set.

Finalmente, como eso no ocurrió, Felipe Parada, Inti Salamanca, Víctor Hugo Robles y Arturo Barrios abandonaron el programa en vivo. Pese a todo el espacio continuó hasta donde se pudo.

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