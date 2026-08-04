Presidente Kast tras absolución de Claudio Crespo en caso Gustavo Gatica: “La justicia ha hablado fuerte y claro”

El Presidente José Antonio Kast se refirió la noche de este lunes al fallo que ratificó la absolución del excarabinero Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos en el caso de Gustavo Gatica.

La jornada de este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad que buscaban dejar sin efecto la sentencia del 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y ordenar la realización de un nuevo juicio.

El tribunal había establecido la participación de Crespo en el disparo que lesionó a Gatica, pero concluyó que su actuar estaba justificado por las circunstancias que enfrentaba durante la manifestación de noviembre de 2019, en el contexto del estallido social.

Presidente Kast destaca fallo

Tras conocerse la resolución de la Corte de Apelaciones, el Presidente Kast afirmó a través de su cuenta de X que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro”.

“Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”, agregó el Mandatario.