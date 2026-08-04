;

Presidente Kast tras absolución de Claudio Crespo en caso Gustavo Gatica: “La justicia ha hablado fuerte y claro”

El Mandatario reaccionó al fallo que rechazó los recursos de nulidad y confirmó la sentencia que absolvió al excarabinero por apremios ilegítimos.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente José Antonio Kast se refirió la noche de este lunes al fallo que ratificó la absolución del excarabinero Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos en el caso de Gustavo Gatica.

La jornada de este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad que buscaban dejar sin efecto la sentencia del 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y ordenar la realización de un nuevo juicio.

Revisa también

ADN

El tribunal había establecido la participación de Crespo en el disparo que lesionó a Gatica, pero concluyó que su actuar estaba justificado por las circunstancias que enfrentaba durante la manifestación de noviembre de 2019, en el contexto del estallido social.

Presidente Kast destaca fallo

Tras conocerse la resolución de la Corte de Apelaciones, el Presidente Kast afirmó a través de su cuenta de X que “la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro”.

“Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”, agregó el Mandatario.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad