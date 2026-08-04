Cambio radical en la U de Concepción: anuncian a su cuarto DT de la temporada

La Universidad de Concepción ha tenido un retorno fuera de lo común a la Primera División. En los ocho meses de competencia que llevamos, ya han tenido cuatro entrenadores en el primer equipo y cinco han dirigido.

Primero fue Juan Cruz Real, quien decidió irse tras cinco partidos por problemas personales. Fue allí cuando llegó el interinato de Cristhian Duarte, quien dirigió dos encuentros, hasta que asumió Leonardo Ramos, quien tras siete encuentros renunció para ir a entrenar a Uruguay.

Desde entonces, fue Ricardo Viveros el asignado como DT para lo que restaba de año, pero los resultados no fueron los esperados y, este martes, se confirmó su salida del plantel profesional, más no del club, ya que ahora volverá a su trabajo en las divisiones inferiores.

Todo ese recorrido lleva hasta ahora, que acaba de ser anunciada la vuelta Cristian Muñoz para lo que resta de temporada en Primera División.

“La Nona”, que fue el encargado de conseguir el ascenso en 2025, retorna a la UdeC luego de un complejo paso por Palestino a comienzos de año, donde solo duró hasta la fecha 11 antes de ser despedido.

En su vuelta a la Universidad de Concepción, el entrenador chileno tiene una misión clara: mantener la categoría. Con 17 jornadas disputadas, se ubican en la decimocuarta ubicación con 19 puntos, solo dos más que Cobresal, club que en estos momentos marca el descenso a Primera B.