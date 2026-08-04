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Se confirma una salida inesperada en la U: “No continuará ejerciendo sus funciones”

El cuadro azul comunicó que Cristóbal Jiménez dejó de ser el entrenador del primer equipo femenino.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Instagram @crisjimenezdt

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Universidad de Chile sumó una nueva salida en las últimas horas. A través de un comunicado oficial, el cuadro azul anunció que Cristóbal Jiménez dejó de ser el entrenador del primer equipo femenino.

“El Club Universidad de Chile informa que, hoy martes 4 de agosto, finalizó el vínculo contractual con Cristóbal Jiménez, quien no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador del Primer Equipo Femenino”, señaló la institución.

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“Además de agradecer el compromiso y profesionalismo durante su etapa en nuestra institución, le deseamos a Cristóbal el mayor éxito en sus futuros desafíos personales y profesionales. En las próximas horas se informará al nuevo entrenador”, agregaron desde el club estudiantil.

La salida del estratega de 32 años, quien asumió el cargo a comienzos de 2025, se produce luego del empate sin goles ante Palestino por la jornada 20 del Campeonato Nacional Femenino.

Previamente, la U había sufrido una dolorosa derrota por 6-4 como local frente a Coquimbo Unido, lo que terminó por sentenciar el ciclo del entrenador en el banco azul.

Actualmente, Universidad de Chile marcha en el tercer lugar de la Liga Femenina con 42 puntos. Las “Leonas” se ubican por debajo de Universidad Católica, que suma 45 unidades, y lejos del líder Colo Colo, que se mantiene invicto y alcanza los 52 puntos.

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