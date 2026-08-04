;

La U oficializa a su segundo refuerzo para la segunda rueda: “¡Bienvenido!”

Tobías Reinhart fue presentado en las redes sociales del club.

Javier Catalán

Foto: Universidad de Chile

Foto: Universidad de Chile

La Universidad de Chile acaba de presentar oficialmente a Tobías Reinhart como su segundo refuerzo en el mercado de fichajes invernal.

El volante argentino llega al Centro Deportivo Azul proveniente de la Reggiana de la Serie B de Italia. La U pagó cerca de 700 mil dólares al club europeo para hacerse con los servicios del trasandino.

A sus 26 años, Reinhart llega al “Romántico Viajero” luego de que su equipo descendiera a la Serie C, Tercera División italiana. A pesar de aquello, el mediocampista fue uno de los destacados con su club.

Revisa también:

ADN

Reinhart jugó 33 partido en la pasada temporada europea, sumando 2.488 minutos totales, los que les bastaron para anotar tres goles.

El primer paso del “Toto” en Italia fue en el Spezia, en la temporada 2019/2020, pero solamente jugó dos partidos. Ante ello, volvió a su club formador en Argentina.

Fue en Temperley de la Segunda División trasandino donde brilló y dio el salto a la Reggiana. En tres años en el ascenso argentino, Reinhart jugó 91 partidos, anotando ocho goles y repartiendo siete asistencias.

Ahora en la Universidad de Chile, será la primera vez que sienta lo que es jugar en una Primera División, además de hacerlo en club de la dimensión que tiene la U en el fútbol chileno.

Así juega Tobías Reinhart, el nuevo refuerzo de la U

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad