La U oficializa a su segundo refuerzo para la segunda rueda: “¡Bienvenido!”

La Universidad de Chile acaba de presentar oficialmente a Tobías Reinhart como su segundo refuerzo en el mercado de fichajes invernal.

El volante argentino llega al Centro Deportivo Azul proveniente de la Reggiana de la Serie B de Italia. La U pagó cerca de 700 mil dólares al club europeo para hacerse con los servicios del trasandino.

A sus 26 años, Reinhart llega al “Romántico Viajero” luego de que su equipo descendiera a la Serie C, Tercera División italiana. A pesar de aquello, el mediocampista fue uno de los destacados con su club.

Reinhart jugó 33 partido en la pasada temporada europea, sumando 2.488 minutos totales, los que les bastaron para anotar tres goles.

El primer paso del “Toto” en Italia fue en el Spezia, en la temporada 2019/2020, pero solamente jugó dos partidos. Ante ello, volvió a su club formador en Argentina.

Fue en Temperley de la Segunda División trasandino donde brilló y dio el salto a la Reggiana. En tres años en el ascenso argentino, Reinhart jugó 91 partidos, anotando ocho goles y repartiendo siete asistencias.

Ahora en la Universidad de Chile, será la primera vez que sienta lo que es jugar en una Primera División, además de hacerlo en club de la dimensión que tiene la U en el fútbol chileno.