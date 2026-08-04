;

Otro golpe a Infantino: altos ejecutivos de FIFA evidencian sus diferencias y abren una “grieta” en la máxima directiva del fútbol

Arsene Wenger, encargado del desarrollo global de la especialidad, y el secretario general Mattias Grafstrom explicitaron su desacuerdo con la intención de externalizar el desarrollo de los Mundiales.

Carlos Madariaga

Otro golpe a Infantino: altos ejecutivos de FIFA evidencian sus diferencias y abren una “grieta” en la máxima directiva del fútbol

Otro golpe a Infantino: altos ejecutivos de FIFA evidencian sus diferencias y abren una “grieta” en la máxima directiva del fútbol / JUAN MABROMATA

En FIFA se siguen sucediendo las reacciones en torno a la propuesta del presidente del fútbol mundial, Gianni Infantino, de externalizar el desarrollo y operación de las futuras Copas del Mundo.

Aun cuando ya el pasado viernes se dio a conocer que el ente rector del balompié planetario desistió de la millonaria propuesta, que dependía de la aprobación de todas las asociaciones, se mantienen las críticas, abriendo una “grieta” en la organización liderada por el suizo, que aspira a ser reelecto en el cargo el próximo año.

Revisa también:

ADN

Al respecto, Arsene Wenger, ex DT del Arsenal y hoy Jefe del Desarrollo Global del Fútbol, fue explíticito en torno a su postura.

“No estuve involucrado en este plan estratégico y me enteré del proyecto por primera vez a través de informes de los medios. La decisión de retirar el proyecto fue absolutamente necesaria e incuestionable, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”, comentó el francés.

A lo anterior se suma también un correo enviado por Matthias Grafstrom, secretario general de FIFA, al resto de empleados de la organización.

En el texto publicado por The Athletic y Sky Sports, el personero planteó sus críticas a la idea de vender los derechos del Mundial, planteando a los trabajadores que “todos nos hemos visto inmersos en medio de una situación caótica, difícil de comprender y aceptar (...) Los individuos, los momentos de inestabilidad y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad con el fútbol mundial perduran, y por eso debemos mantener siempre nuestra profesionalidad, perspectiva y serenidad”, sentenció, poniéndose contra Infantino.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad