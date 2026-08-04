Otro golpe a Infantino: altos ejecutivos de FIFA evidencian sus diferencias y abren una “grieta” en la máxima directiva del fútbol / JUAN MABROMATA

En FIFA se siguen sucediendo las reacciones en torno a la propuesta del presidente del fútbol mundial, Gianni Infantino, de externalizar el desarrollo y operación de las futuras Copas del Mundo.

Aun cuando ya el pasado viernes se dio a conocer que el ente rector del balompié planetario desistió de la millonaria propuesta, que dependía de la aprobación de todas las asociaciones, se mantienen las críticas, abriendo una “grieta” en la organización liderada por el suizo, que aspira a ser reelecto en el cargo el próximo año.

Al respecto, Arsene Wenger, ex DT del Arsenal y hoy Jefe del Desarrollo Global del Fútbol, fue explíticito en torno a su postura.

“No estuve involucrado en este plan estratégico y me enteré del proyecto por primera vez a través de informes de los medios. La decisión de retirar el proyecto fue absolutamente necesaria e incuestionable, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”, comentó el francés.

A lo anterior se suma también un correo enviado por Matthias Grafstrom, secretario general de FIFA, al resto de empleados de la organización.

En el texto publicado por The Athletic y Sky Sports, el personero planteó sus críticas a la idea de vender los derechos del Mundial, planteando a los trabajadores que “todos nos hemos visto inmersos en medio de una situación caótica, difícil de comprender y aceptar (...) Los individuos, los momentos de inestabilidad y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad con el fútbol mundial perduran, y por eso debemos mantener siempre nuestra profesionalidad, perspectiva y serenidad”, sentenció, poniéndose contra Infantino.